"Птахи Мадяра" уничтожили стаю российских ударных БПЛА "Ланцет": чем они опасны (видео)

По состоянию на 2 июня бойцы подразделения "Команда Топота" 414-й бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" Вооруженных сил Украины с помощью дронов перехватили 133 вражеских БПЛА, включая барражирующие боеприпасы "Ланцет", на территории Курской области России.

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Об этом командир бригады Роберт Бровди (позывной "Мадяр") отчитался в Facebook.

В ролике можно заметить 28 отдельных "Ланцетов", которые настигли украинские зенитные дроны. Последние при атаке взрываются вместе с камерой, поэтому увидеть воочию поражение или уничтожение вражеского аппарата нельзя, однако во всех случаях перехватчики приблизились достаточно близко, чтобы дистанционный подрыв мог нанести ущерб.

Помимо "Ланцетов", подразделение также уничтожило десятки российских других типов, включая дроны разведчики, воздушные ретрансляторы, бомбардировщики и "камикадзе". Их успешная работа ослабила наступательные возможности ВС РФ, а также предотвратила уничтожение украинской техники.

БПЛА "Ланцет-3" (самая крупная модификация) имеет длину 1,65 м и весит около 12 кг, притом 3 кг составляет снаряд с фугасом, предназначенный для пробития брони. Такого количества взрывчатки достаточно, чтобы вывести из строя почти любую военную технику в случае точного попадания.

Дрон оснащен двумя х-образными крыльями с размахом 1 метр в передней и задней частях фюзеляжа. Благодаря такой конструкции он может быстро летать и хорошо маневрировать, а также легко узнаваем.

"Ланцеты" производит ZALA Aero Group, дочерней компании концерна "Калашников". Они часто работают в паре с разведывательными беспилотниками "Орлан" Zala и SuparCam, которые находят цели и корректируют атаки. Оператор "Ланцета" должен увидеть цель через камеру аппарата, выделить ее и отдать команду на атаку. Дальше дрон использует систему наведения и пикирует на указанный объект со скоростью до 300 км/ч.

Украинский эксперт по военным технологиям Сергей Бескрестнов рассказывал, что средства РЭБ могут подавить канал управления "Ланцета", но только до тех пор, пока система не захватила цель. Эффективно бороться с такими дронами могут украинские комплексы "Буковель" и "Нота", а также самодельные средства РЭБ мощностью 30-40 Вт или выше с направленной антенной.

ВС РФ начали массово применять "Ланцеты" в конце 2022 года, атакуя цели далеко за линией фронта. Аналитики фиксировали поражение гаубиц, артиллерийских и ракетных установок, танков Leopard и другой боевой техники ВСУ. Предполагается также, что именно они повредили самолеты МиГ-29 и Су-25 на авиабазе "Долгинцево" возле Кривого Рога — линия фронта тогда находилась примерно в 50 км. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал "Ланцеты" большой угрозой для Сил обороны.

Недавно писали, что 27 мая дрон-камикадзе "Ланцет" атаковал блокпост в Сумской области. Во время взрыва внутри находился полицейский, который чудом выжил, получив легкие ранения.