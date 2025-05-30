"Настоящее чудо": правоохранитель выжил после попадания "Ланцета" в блокпост на Сумщине, — СМИ

На днях в сети распространилось видео, на котором можно увидеть, как российский дрон-камикадзе "Ланцет" попал в блокпост в Сумской области. Правоохранитель, который в это время находился на посту, выжил после прямого удара беспилотника.

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Об этом пишет украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно время записи — 11:57 27 мая. На блокпосте на перекрестке дорог можно увидеть человека под навесом сооружения по центру. Российский беспилотный летательный аппарат наносит удар прямо по центру блокпоста.

"В роспабликах разгоняют видео прямого попадания "Ланцета" по украинскому блокпосту на Сумщине и рассказывают о гибели полицейского. На самом деле полицейский выжил, получил относительно легкие ранения. После такого попадания настоящее чудо! Скорейшего выздоровления!" — написал Цаплиенко.

В сети также публикуются фото, как утверждается, выжившего после удара по блокпосту в Сумской области сотрудника полиции.

Медиа сообщают, что правоохранитель в Сумской области выжил после попадания "Ланцета" в блокпост Фото: Telegram-канал "Розвідка Ноєм"

О том, что правоохранитель пережил удар и сейчас находится в больнице, сообщил в комментарии "Суспільному" представитель Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Крупецких.

Дрон "Ланцет" попал в блокпост на Сумщине: как он работает

Российский дрон-камикадзе "Ланцет" используется в паре с разведывательным БПЛА "Орлан". Оба беспилотника запускаются из катапульты. Сначала "Орлан" находит цель и передает координаты, а затем по указанию его командно-контрольного центра "Ланцет" переключается на электрооптическую систему наведения и запускается следом. При ударе по цели "Ланцет" активирует круглый снаряд с фугасом, который может пробивать броню.

Напомним, в ночь на 30 мая россияне ударили восемью "Шахедами" в депо в Харькове. Пострадали двое работников, один из троллейбусов полностью сгорел и еще 18 получили повреждения.

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