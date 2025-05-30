РФ попала восемью "Шахедами" по депо в Харькове: есть раненые, полностью сгорел троллейбус, — мэр (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 30 мая ударили по Харькову восемью дронами-камикадзе "Шахед" и уже не впервые взорвали троллейбусное депо. На территории предприятия начался пожар, одно транспортное средство полностью сгорело, 18 (по другой информации 38) получили повреждения.

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О деталях удара РФ по Харькову городской голова Игорь Терехов написал в Telegram-канале. ГСЧС Харьковской области показала кадры с места попадания.

Обстрел Украины — пожар в Слободском депо Харькова 30 мая

Терехов сообщил, что в результате атаки "Шахедов" пострадало депо, а также около 30 многоквартирных домов, которые стоят вокруг. Из-за российского удара получили ранения два человека — работники депо: им оказали медицинскую помощь. В депо один троллейбус полностью сгорел, еще 18 получили повреждения, добавил мэр. Также чиновник отметил, что большинство общественного транспорта удалось спасти, поскольку он был рассредоточен по другим местам. Выяснилось, что в депо стояли транспортные средства, которые находились на ремонте.

"Как и всегда, большинство транспорта мы заблаговременно рассредоточили по городу — именно это спасло нас от значительно больших потерь. Но техника, которая находилась в ремонте, повреждена", — говорится в сообщении.

В то же время из-за российского удара транспортная система Харькова не будет останавливаться, уточнил городской голова. Он напомнил, что харьковчане ездят по городу бесплатно и поблагодарил партнеров за предоставление троллейбусов.

Чиновник опубликовал фото из сожженного россиянами транспортного депо. На фото видим ангар, почерневший от пожара, и разбитый троллейбус. В кадр попали другие поврежденные транспортные средства и другие ракурсы здания, по которому целились россияне.

Обстрел Украины — как выглядит поврежденный троллейбус у Харькова 30 мая Фото: telegram/Ігор Терехов Обстрел Украины — как выглядит поврежденное депо в Харькове 30 мая Фото: telegram/Ігор Терехов

Обстрел Украины — детали удара по Харькову 30 мая

Между тем ГСЧС Харьковской области опубликовали кадры с места возгорания в Харькове и рассказали, что удар РФ обстреляла депо в Слободском районе. Начался пожар на площади 100 кв. м: горело здание и троллейбус. Также уточняется, что пострадало 38 троллейбусов, и что пострадавшие — женщины, которые работали в депо. Кроме областного центра, под обстрел попало село Васильев Хутор (ранены восемь человек, из них двое детей, а также погибло пять коров), село Яворское (под Изюмом, пострадала ферма), город Изюм (горел склад на 400 кв. м).

Отметим, Фокус писал о ночном ударе РФ по Харькову. Терехов подтвердил российскую атаку в заметке, которая появилась в 3 часа 30 мая. Взрывы раздавались в нескольких районах города, который оказался под налетом "Шахедов".

Россияне не впервые атакуют транспортные депо в Харькове. Например, в декабре 2023 по ангарам Салтовского депо прилетела авиабомба. Через год туда же прилетела ракета С-300, запущенная из Белгородской области РФ.

Напоминаем, 26 мая Харьковский городской голова рассказал, что ВС РФ впервые ударили по городу дронами, которые имели боевую часть на основе РПГ.