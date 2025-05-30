"Опять под ударом!": россияне атаковали Харьков "шахедами", что известно

В ночь с 29 на 30 мая российские оккупационные войска нанесли массированный удар беспилотниками типа "шахед" по Харькову, в результате чего в разных районах города раздавались мощные взрывы.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Харьков снова под ударом! В городе был слышен взрыв. Уточняем обстоятельства", — написал Терехов в 3:10.

А еще через 10 минут он добавил, что город находится под массированной атакой дронов.

"Массированный удар вражеских беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, расположенного в Слободском районе", — отметил Терехов.

В то же время председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синжгубов уточнил, что только в Слободском районе Харькова было зафиксировано 8 прилетов "шахедов".

"Предварительно, в результате вражеской атаки на Харьков, в Слободском районе зафиксировано "прилеты" 8 БпЛА.", — написал Синегубов.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было, а детали о нанесенных "шахедами" разрушениях уточнялись.

Напомним, 26 мая впервые за время войны Россия атаковала Харьков FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ.

В ночь с 25 на 26 мая Россия запустила по Украине рекордное количество дронов — более 350 штук.