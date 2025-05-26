Впервые с начала Великой войны: Россия атаковала Харьков FPV-дроном с боевой частью на базе РПГ

Впервые за все время полномасштабного вторжения Россия применила FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Это новая, более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти "уязвимые места" в обороне Харькова.

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Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Как говорится в сообщении, впервые с 24 февраля 2022 года Россия использовала беспилотный летательный аппарат с боевой частью на основе ручного противотанкового гранатомета.

В частности, мэр города отметил, что Харьков остается одной из ключевых мишеней на карте вражеского террора. Всего за прошедшую неделю по городу было семь попаданий. Пострадали 11 человек, среди них — ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Обошлось без погибших.

Разрушения по-прежнему затронули исключительно гражданскую инфраструктуру: пострадали частные дома, многоэтажные жилые здания, типография и офисные помещения.

По воздушным тревогам: в Харьковской области на прошлой неделе прозвучало 51 предупреждение о воздушной угрозе, в самом городе — 39. Общая продолжительность тревог в Харькове была на 41% меньше, чем по области.

Напомним, Россия стягивает войска к границам с Харьковской областью. По состоянию на 24 мая 2025 года там сосредоточено уже 50 тысяч военных.

Фокус также писал, что ВС РФ активно внедряют БПЛА с искусственным интеллектом. Известно о случае, когда семь БПЛА прилетели в поселок Великий Бурлук в Харьковской области.

Добавим, что российские оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ, за минувшие сутки зафиксировали 180 боев. На Волчанском и Торецком направлениях враг имел успехи в продвижении.