ВС РФ продвинулись на двух направлениях и применили за сутки более 3 тысяч дронов (карты)

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ, за минувшие сутки зафиксировали 180 боев. На Волчанском и Торецком направлениях враг имел успехи в продвижении.

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Об этом 26 мая сообщили в DeepState.

ВС РФ продвинулись вблизи села Тихое (Харьковская область) и села Старая Николаевка (Донецкая область).

Село Тихое на карте боевых действий Фото: DeepState Село Старая Николаевка на карте боевых действий Фото: DeepState

В утреннем отчете Генерального штаба ВСУ говорится, что враг атакует позиции, используя преимущество в живой силе. За минувшие сутки произошло 180 боестолкновений. Россия нанесла один ракетный и 112 авиационных ударов, использовав 84 ракеты и 119 КАБов. Кроме того, оккупанты применили 3005 дронов-камикадзе и осуществили 4961 обстрел позиций и населенных пунктов.

На Харьковском направлении ВС РФ атаковали украинские позиции вблизи Волчанска, Строевки и Красного Первого шесть раз. На Купянском направлении попытки двух штурмов зафиксировали в районах Кругляковки и Новой Кругляковки, их остановили Силы обороны.

Инфографика наступления РФ на Харьковском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Инфографика наступления РФ на Купянском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Лиманском направлении состоялась 21 атака, враг пытался вклиниться в оборону в районе Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира, а также вблизи Грековки, Липового, Торского и в районе Серебрянского леса. На Северском направлении были остановлены шесть попыток наступления, бои шли вблизи Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского.

Инфографика наступления РФ на Лиманском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Инфографика наступления РФ на Северском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Краматорском направлении произошли 10 боестолкновений в стороне Предтечино, Белой Горы, Часового Яра и Курдюмовки. На Торецком направлении россияне атаковали также 10 раз, бои шли в районах Торецка, Романовки, Дилиевки и Новоспасского.

Инфографика наступления РФ на Краматорском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Инфографика наступления РФ на Торецком направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Покровском направлении зафиксировали 63 штурма, врага останавливали в районе Котляровки, Малиновки, Лысовки, Удачного, Звёздного, Троицкого, Елизаветовки, Андреевки, Новой Полтавки, Орехового, Новониколаевки, Шевченко Первого, Зари, Муравки, Алексеевки и Миролюбовки. На Новопавловском направлении состоялись 24 атаки вблизи населенных пунктов Новополь, Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, а также Мирного, Шевченко, Комара, Зеленого Поля и Багатира.

Инфографика наступления РФ на Покровском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Инфографика наступления РФ на Новопавловском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Гуляйпольском направлении обошлось без боестолкновений. На Ореховском направлении оккупанты совершили пять попыток продвинуться, бои шли в районе Новоданиловки и Степного. На Приднепровском направлении ВС РФ трижды тщетно попытались наступать вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря. На Волынском и Полесском направлениях нет признаков подготовки России к наступлению.

Инфографика наступления РФ на Ореховском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Инфографика наступления РФ на Приднепровском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — подчеркнул Генштаб.

За минувшие сутки потери России составили:

1000 человек;

четыре танка;

восемь боевых бронированных машин;

51 артиллерийскую систему;

одну РСЗО;

два средства ПВО;

264 беспилотника оперативно-тактического уровня;

53 ракеты;

92 единицы автомобильной техники оккупантов.

Напомним, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко оценил мобилизационный ресурс России. В целом страна-агрессор имеет 25 миллионов людей с военно-учетными или смежными специальностями, но реальную подготовку имеет небольшая часть из них.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 26 мая пригрозил Украине за западную поддержку созданием "буферной зоны" почти на всей территории.