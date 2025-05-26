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Воєнний фокус Російсько-українська війна

ЗС РФ просунулись на двох напрямках і застосували за добу понад 3 тисячі дронів (карти)

Боєць ЗСУ готується стріляти на війні в Україні
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine | Ілюстративне фото

Російські окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ, за минулу добу зафіксували 180 боїв. На Вовчанському та Торецькому напрямках ворог мав успіхи в просуванні.

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Про це 26 травня повідомили у DeepState.

ЗС РФ просунулись поблизу села Тихе (Харківщина) та села Стара Миколаївка (Донеччина).

Карта ілюструє наступ Росії в районі села Тихе Fullscreen
Село Тихе на мапі бойових дій
Фото: DeepState
Карта ілюструє наступ Росії в районі села Стара Миколаївка Fullscreen
Село Стара Миколаївка на мапі бойових дій
Фото: DeepState

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ йдеться, що ворог атакує позиції, використовуючи перевагу у живій силі. За минулу добу відбулося 180 боєзіткнень. Росія завдала одного ракетного і 112 авіаційних ударів, використавши 84 ракети й 119 КАБів. Окрім того, окупанти застосували 3005 дронів-камікадзе та здійснили 4961 обстріл позицій і населених пунктів.

На Харківському напрямку ЗС РФ атакували українські позиції поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого шість разів. На Куп’янському напрямку спроби двох штурмів зафіксували в районах Кругляківки та Нової Кругляківки, їх зупинили Сили оборони.

Карта ілюструє наступ Росії на Харківському напрямку Fullscreen
Інфографіка наступу РФ на Харківському напрямку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Карта ілюструє наступ Росії на Куп'янському напрямку Fullscreen
Інфографіка наступу РФ на Куп'янському напрямку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Лиманському напрямку відбулася 21 атака, ворог намагався вклинитися в оборону в районі Рідкодуба, Зеленої Долини та Нового Миру, а також поблизу Греківки, Липового, Торського й у районі Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку були зупинені шість спроб наступу, бої точилися поблизу Григорівки, Білогорівки й Верхньокам’янського.

Карта ілюструє наступ Росії на Лиманському напрямку Fullscreen
Інфографіка наступу РФ на Лиманському напрямку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Карта ілюструє наступ Росії на Сіверському напрямку Fullscreen
Інфографіка наступу РФ на Сіверському напрямку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Краматорському напрямку сталися 10 боєзіткнень у стороні Предтечиного, Білої Гори, Часового Яру та Курдюмівки. На Торецькому напрямку росіяни атакували також 10 разів, бої точились у районах Торецька, Романівки, Диліївки та Новоспаського.

Карта ілюструє наступ Росії на Краматорському напрямку Fullscreen
Інфографіка наступу РФ на Краматорському напрямку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Карта ілюструє наступ Росії на Торецькому напрямку Fullscreen
Інфографіка наступу РФ на Торецькому напрямку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Покровському напрямку зафіксували 63 штурми, ворога зупиняли в районі Котлярівки, Малинівки, Лисівки, Удачного, Звірового, Троїцького, Єлизаветівки, Андріївки, Нової Полтавки, Горіхового, Новомиколаївки, Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки та Миролюбівки. На Новопавлівському напрямку відбулися 24 атаки поблизу населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, а також Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря.

Карта ілюструє наступ Росії на Покровському напрямку Fullscreen
Інфографіка наступу РФ на Покровському напрямку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Карта ілюструє наступ Росії на Новопавлівському напрямку Fullscreen
Інфографіка наступу РФ на Новопавлівському напрямку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На Гуляйпільському напрямку обійшлося без боєзіткнень. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили п’ять спроб просунутись, бої точились в районі Новоданилівки та Степового. На Придніпровському напрямку ЗС РФ тричі марно спробували наступати поблизу населеного пункту Козачі Лагері. На Волинському та Поліському напрямках немає ознак підготовки Росії до наступу.

Карта ілюструє наступ Росії на Оріхівському напрямку Fullscreen
Інфографіка наступу РФ на Оріхівському напрямку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Карта ілюструє наступ Росії на Придніпровському напрямку Fullscreen
Інфографіка наступу РФ на Придніпровському напрямку
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу", — підкреслив Генштаб.

За минулу добу втрати Росії становили:

  • 1000 осіб;
  • чотири танки;
  • вісім бойових броньованих машин;
  • 51 артилерійську систему;
  • одну РСЗВ;
  • два засоби ППО;
  • 264 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 53 ракети;
  • 92 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко оцінив мобілізаційний ресурс Росії. Загалом країна-агресорка має 25 мільйонів людей із військово-обліковими або суміжними спеціальностями, але реальну підготовку має невелика частина з них.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв 26 травня пригрозив Україні за західну підтримку створенням "буферної зони" майже на всій території.