ЗС РФ просунулись на двох напрямках і застосували за добу понад 3 тисячі дронів (карти)
Російські окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ, за минулу добу зафіксували 180 боїв. На Вовчанському та Торецькому напрямках ворог мав успіхи в просуванні.
Про це 26 травня повідомили у DeepState.
ЗС РФ просунулись поблизу села Тихе (Харківщина) та села Стара Миколаївка (Донеччина).
У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ йдеться, що ворог атакує позиції, використовуючи перевагу у живій силі. За минулу добу відбулося 180 боєзіткнень. Росія завдала одного ракетного і 112 авіаційних ударів, використавши 84 ракети й 119 КАБів. Окрім того, окупанти застосували 3005 дронів-камікадзе та здійснили 4961 обстріл позицій і населених пунктів.
На Харківському напрямку ЗС РФ атакували українські позиції поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого шість разів. На Куп’янському напрямку спроби двох штурмів зафіксували в районах Кругляківки та Нової Кругляківки, їх зупинили Сили оборони.
На Лиманському напрямку відбулася 21 атака, ворог намагався вклинитися в оборону в районі Рідкодуба, Зеленої Долини та Нового Миру, а також поблизу Греківки, Липового, Торського й у районі Серебрянського лісу. На Сіверському напрямку були зупинені шість спроб наступу, бої точилися поблизу Григорівки, Білогорівки й Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку сталися 10 боєзіткнень у стороні Предтечиного, Білої Гори, Часового Яру та Курдюмівки. На Торецькому напрямку росіяни атакували також 10 разів, бої точились у районах Торецька, Романівки, Диліївки та Новоспаського.
На Покровському напрямку зафіксували 63 штурми, ворога зупиняли в районі Котлярівки, Малинівки, Лисівки, Удачного, Звірового, Троїцького, Єлизаветівки, Андріївки, Нової Полтавки, Горіхового, Новомиколаївки, Шевченка Першого, Зорі, Муравки, Олексіївки та Миролюбівки. На Новопавлівському напрямку відбулися 24 атаки поблизу населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, а також Мирного, Шевченка, Комара, Зеленого Поля й Багатиря.
На Гуляйпільському напрямку обійшлося без боєзіткнень. На Оріхівському напрямку окупанти здійснили п’ять спроб просунутись, бої точились в районі Новоданилівки та Степового. На Придніпровському напрямку ЗС РФ тричі марно спробували наступати поблизу населеного пункту Козачі Лагері. На Волинському та Поліському напрямках немає ознак підготовки Росії до наступу.
"Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу", — підкреслив Генштаб.
За минулу добу втрати Росії становили:
- 1000 осіб;
- чотири танки;
- вісім бойових броньованих машин;
- 51 артилерійську систему;
- одну РСЗВ;
- два засоби ППО;
- 264 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 53 ракети;
- 92 одиниці автомобільної техніки окупантів.
Нагадаємо, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко оцінив мобілізаційний ресурс Росії. Загалом країна-агресорка має 25 мільйонів людей із військово-обліковими або суміжними спеціальностями, але реальну підготовку має невелика частина з них.
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