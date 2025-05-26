Близько 10% на фронті: в розвідці України озвучили чисельність мобілізаційного ресурсу РФ

Загальний мобілізаційний ресурс РФ сягає 25 мільйонів людей із відповідними військово-обліковими чи суміжними спеціальностями, та дійсно мають відповідну підготовку близько 3 мільйонів.

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Про це голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко сказав в інтерв'ю "Укрінформу", опублікованому 26 травня.

За словами голови зовнішньої розвідки, зі 145 мільйонів населення Росії мобілізаційний ресурс складає 25 мільйонів включно з трудовими спеціальностями, що рухають економіку. Від початку повномасштабного вторгнення до України в РФ мобілізували 1,3 мільйона громадян, іще майже мільйон окупанти втратили вбитими та пораненими.

На питання щодо того, що Кремль робитиме з мільйонною армією в разі замороження війни та чи не дестабілізує російське суспільство повернення з фронту великої кількості ветеранів Іващенко відповів, що спиняти війну російська влада не планує.

"Вони у своїх головах відновлюють Радянський Союз руками армії. Створюють нові округи та дивізії. Якщо бути точними, то 13 дивізій. Так, у них проблеми — не вистачає людей, техніки. Але кожного дня — 1 000 – 1 200 нових контрактників. Це не мобілізація задля миру, а підготовка до чогось більшого", — зазначив голова Служби зовнішньої розвідки.

Іващенко додав, що наразі військово-промисловий комплекс — єдина галузь російської економіки, що демонструє зростання. Зупинення бойових дій становить для економіки РФ загрозу.

"Для Кремля війна — інструмент, щоб утримати владу. І це загроза для України та всього цивілізованого світу", — сказав розвідник.

Мобілізація в РФ 2025 року: що відомо

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 23 лютого зазначав, що російська влада знизила план мобілізації для війни в Україні на 100 000 осіб.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський 25 березня оцінив, на який час Росії ще вистачить живої сили для ведення війни в Україні. За його словами, додатковий мобілізаційний ресурс Кремль може знайти на тимчасово окупованих територіях України.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса 3 квітня розповідав, що окупанти готуються збільшити угруповання на 150 тисяч осіб, щоб продавити українську оборону на кількох напрямках фронту.