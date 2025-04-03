ЗС РФ готуються збільшити угруповання на 150 тисяч осіб та наступати на кількох напрямках, — ОП

Російські окупанти ведуть підготовку для активізації боїв на кількох напрямках. Також РФ цього року планує збільшити своє угруповання на 150 тисяч осіб.

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Про це розповів заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, пише "Суспільне".

За його словами, надходить інформація про те, що Росія планує збільшити своє угруповання в Україні на 150 тисяч осіб, а це близько 15 мотострілецьких дивізій.

"Їхнє формування триває. Проблем із залученням особового складу у росіян зараз немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно. Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо", — сказав Павло Паліса.

Він зауважив, що нарощування російських сил відбувається на тлі консультацій щодо припинення вогню, в якому РФ не дуже зацікавлена, крім, питань, які стосуються морського напрямку, де режим припинення вогню для них більш актуальний.

Павло Паліса також додав, що ЗС РФ продовжують просування і намагаються продавлювати українську оборону — йдеться про тактичні успіхи, які коштують ЗС РФ великих втрат.

"Але якщо вони можуть собі це дозволити, вони й надалі будуть затягувати час. На окремих ділянках фронту противник має певні успіхи, але й ми контратакуємо й також досягаємо результатів", — сказав заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку ЗС РФ намагалися штурмувати трьома колонами техніки біля села Андріївка. Вони йшли хвилями, паузи між якими тривали півтори-дві години. Атаку ворога відбивали бійці 46 ОАЕБр ЗСУ.