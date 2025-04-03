ВС РФ готовятся увеличить группировку на 150 тысяч человек и наступать на нескольких направлениях, — ОП

Российские оккупанты ведут подготовку для активизации боев на нескольких направлениях. Также РФ в этом году планирует увеличить свою группировку на 150 тысяч человек.

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Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, пишет"Суспільне".

По его словам, поступает информация о том, что Россия планирует увеличить свою группировку в Украине на 150 тысяч человек, а это около 15 мотострелковых дивизий.

"Их формирование продолжается. Проблем с привлечением личного состава у россиян сейчас нет. Однако нужно понимать, что все эти соединения не могут быть введены в бой одновременно. Поэтому ожидаемо, что в ближайшее время они будут пытаться максимально давить на тех направлениях, где это возможно", — сказал Павел Палиса.

Он отметил, что наращивание российских сил происходит на фоне консультаций по прекращению огня, в котором РФ не очень заинтересована, кроме, вопросов, касающихся морского направления, где режим прекращения огня для них более актуален.

Павел Палиса также добавил, что ВС РФ продолжают продвижение и пытаются продавливать украинскую оборону — речь идет о тактических успехах, которые стоят ВС РФ больших потерь.

"Но если они могут себе это позволить, они и в дальнейшем будут затягивать время. На отдельных участках фронта противник имеет определенные успехи, но и мы контратакуем и также достигаем результатов", — сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Напомним, что на Покровском направлении ВС РФ пытались штурмовать тремя колоннами техники возле села Андреевка. Они шли волнами, паузы между которыми длились полтора-два часа. Атаку врага отбивали бойцы 46 ОАЭБр ВСУ.