Три "наката" бронемашин и 40 россиян: новые детали атаки ВС РФ на Андреевку, — DeepState

На Покровском направлении состоялось наступление Российской Федерации с применением трех колонн военной техники. Россияне атаковали позиции возле села Андреевка и шли волнами, паузы между которыми длились полтора-два часа. Атаку врага отражали бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины и другие подразделения.

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О новых деталях боя под Андреевкой на Покровском направлении аналитики проекта DeepState рассказали в Telegram-канале.

В заметке говорится о бое, который начался в 4 часа и завершился, ориентировочно, около 10 часов. О нем сообщил Генштаб ВСУ днем 3 апреля, в целом отметив, что враг потерял 12 единиц военной техники и 25 штурмовиков. Аналитики расписали детали трех "накатов" в Андреевке, которые пришлось отбить украинским войскам.

Первая волна атаки ВС РФ началась в 4 часа. Российская колонна без стрельбы ворвалась в село Андреевка с намерением "проскочить" по центральной улице в следующий населенный пункт — Алексеевку. Для атаки враг использовал 12 единиц техники и около 25 пехотинцев. Впереди ехали танки, за ними — БМП и КАМАЗ. Украинцы ударили по колонне и противник потерял в первые же минуты шесть машин — танк, КАМАЗ и четыре БМП. После этого россияне решили отступить и тогда потеряли еще две единицы техники, говорится в заметке DeepState. Кроме того, украинцы били по пехоте: продолжается "охота", поскольку россияне "разбрелись по кустам". Вторая волна началась около 8:30. Техника ВС РФ попыталась обойти Андреевку с севера, объяснили аналитики. Колонна состояла из двух машин — бронетранспортера и бронемашины пехоты. Россиянам удалось десантироваться и по местности разбежалось 10-12 человек. Бойцы ВСУ остановили атаку: взорвали и БТР, и БМП, и обезвредили большую часть пехоты. Третья волна — около 10 часов. ВС РФ вновь бросились на центральную улицу Андреевки, применив три машины — один танк и две БМП. Машины успели прорваться к западной окраине села и высадили восемь солдат. Впрочем, украинцы взорвали всю российскую технику и начали выслеживать российскую пехоту. DeepState не сообщило, сколько вражеских солдат обезвредили.

В заметке аналитиков подытожили основные потери ВС РФ. Согласно данным DeepState, в течение шести часов штурма враг бросил в атаку 17 единиц военной техники и около 40 солдат. После трех "накатов" россияне лишились 13 единиц техники. Количество обезвреженных солдат уточняется

На карте DeepState видим, что от линии бои в Андреевке до окраин Алексеевки около 7 км, которые ВС РФ надеялись преодолеть на колонне бронемашин. Дата, когда состоялся бой, аналитики и Генштаб не уточнили.

Наступление РФ — Андреевка и Алексеевка на Покровском направлении 3 апреля Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

Отметим, днем 3 апреля аналитики DeepState рассказали о наступлении РФ на двух отрезках фронта — под Покровском (на Донбассе) и под Ореховым (рядом с Запорожьем). Под Покровском речь шла о продвижении россиян рядом с селом Андреевка. Сравнение линии боев 2 и 3 апреля показывает, что враг ранее проник в середину села и удерживал центральную улицу. По состоянию на сегодня россияне захватили половину населенного пункта и продвинулись, ориентировочно, на 1,6 км.

Напоминаем, 2 апреля глава комитета по нацбезопасности в Верховной Раде и аналитики Института изучения войны прокомментировали возможность наступления РФ на тысячекилометровом фронте в Украине.