ВС РФ продвинулись к Запорожью и к трассе N15 под Курахово, — DeepState (карты)

В Запорожской и Донецкой областях продолжается наступление Российской Федерации, которая смогла продвинуться в двух точках на восточном фронте. Противник прогнул линию боев на 300 м под Запорожьем и более чем на километр под Курахово. Ситуация по состоянию на 3 апреля показана на карте аналитиков проекта DeepState.

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О событиях на фронте говорится в Telegram-канале DeepState.

Аналитики сообщили об изменениях линии боев на двух направлениях — Ореховском (под Запорожьем) и Покровском (под Курахово).

Ореховское направление. Согласно данным аналитиков, ВС РФ продвинулись возле села Пятихатки. На карте видим, что в течение суток линия боев сместилась ориентировочно на 300 м. Пятихатки — село, в котором до войны жило 300 человек. Населенный пункт расположен в 5 км к юго-востоку от Каменского и на таком же расстоянии от трассы E105, которая направляется в Запорожье.

Наступление РФ — ситуация в Пятихатках на Ореховском направлении 3 апреля Фото: DeepState

Покровское направление. На данном отрезке фронта ВС РФ имеют успехи в районе населенного пункта Андреевка, говорится в заметке DeepState. На карте боевых действий видим, как еще 1 апреля враг контролировал центральную улицу села, а уже 2 апреля — оккупировал почти половину. Кроме того, есть изменения между Андреевкой и Константинополем: линия боев сместилась на запад на расстояние около 1,6 км. Между тем рядом проходит трасса N15, которая через Покровское направляется в Запорожье.

Наступление РФ — ситуация в Андреевке на Покровском направлении 3 апреля Фото: DeepState Наступление РФ — ситуация в Андреевке на Покровском направлении 2 апреля Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

В отчете Генштаба ВСУ, который на странице Facebook появился в 10:00 3 апреля, указано, что на Покровском направлении состоялось 80 атак ВС РФ — это наибольшее количество на всем тысячекилометровом фронте. Андреевка, о которой написал проект DeepState, упоминается в отчете командования. Генштаб указал этот населенный пункт в перечне 13 точек, где происходили атаки врага. Пятихатки, которые относятся к Ореховскому направлению, не упоминаются в заметке, но есть Каменское, расположенное на расстоянии 5 км. Согласно данным Генштаба, под Ореховым насчитали 12 штурмов ВС РФ.

Отметим, 2 апреля аналитики DeepState рассказало о попытках наступления ВС РФ на Донбассе, а именно — возле села Успеновка к юго-западу от Покровска. Россиянам противостояла 59 отдельная штурмовая бригада им. Якова Гандзюка. На видео с места событий видим, как украинцы взорвали легкую бронированную технику и личный состав, которые пытались атаковать позиции Сил обороны.

1 апреля на карте появилось сразу три точки на восточном фронте, в которых продвинулся враг. Согласно данным DeepState, россияне имели успехи возле села Кондрашовка на Купянском направлении, Пантелеймоновки на Покровском направлении, Розлив под Великой Новоселкой.

Напоминаем, в комитете по национальной безопасности и обороне Верховной Рады и в Институте изучения войны объяснили, возможно ли новое масштабное наступление ВС РФ.