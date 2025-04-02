Даже побег — задача со звездочкой: ВСУ дали отпор ВС РФ возле Успеновки, — DeepState (видео)

Россияне продолжают вести бои на Донбассе и атакуют украинские позиции, однако Вооруженные силы пытаются остановить военные штурмы. В частности, в районе Успеновки военнослужащие 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка успешно уничтожили часть личного состава противника и их легкую артиллерийскую технику.

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Об этом сообщают аналитики проекта DeepState. Осинтеры рассказывают, что бригада держит оборону, в частности, в районах Успеновки и Надиевки Покровского района Донецкой области.

Отмечается, что Вооруженные силы Российской Федерации усиливают атаки, однако несут большие потери. Попытка отступления выглядит почти невозможной, ведь украинцы наносят существенные удары.

"На оба села враг осуществляет огромное давление, но несет лишь большие потери, поскольку даже спастись бегством для кац@па является задачей со звездочкой", — говорится в сообщении.

Россияне пытались прорвать оборону по балке в направлении Новоалександровки, однако это им не удалось. В свою очередь украинские защитники нанесли врагу удар FPV-дроном, разгромив их.

Напомним, 24 марта боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказывал, что на Покровском направлении становится жарко, потому что ВС РФ периодически пытаются применять технику. Военный тогда рассказал, что россияне попытались зайти в Успеновку, а украинские военные выбивали их из Надиевки и Андреевки.

Через несколько дней, 26 марта, лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" отметил, что российские оккупанты из-за потепления на улице вернулись к тактике самокатных штурмов. Скутер райдеров-штурмовиков заметили на Покровском направлении в районе Успеновки.

На следующий день стало известно, что в село Успеновка проникли два-три взвода российских пехотинцев. По информации аналитиков проекта DeepState украинские военные тогда взрывали автомобили российской пехоты