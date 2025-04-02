Навіть втеча — задача з зірочкою: ЗСУ дали відсіч ЗС РФ біля Успенівки, — DeepState (відео)

Росіяни продовжують вести бої на Донбасі та атакують українські позиції, однак Збройні сили намагаються зупинити військові штурми. Зокрема, у районі Успенівки військовослужбовці 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка успішно знищили частину особового складу противника та їхню легку артилерійську техніку.

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Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState. Осінтери розповідають, що бригада тримає оборону, зокрема, в районах Успенівки та Надіївки Покровського району Донецької області.

Зазначається, що Збройні сили Російської Федерації посилюють атаки, проте зазнають великих втрат. Спроба відступу виглядає майже неможливою, адже українці завдають суттєвих ударів.

"На обидва села ворог здійснює величезний тиск, але зазнає лише великі втрати, оскільки навіть врятуватися втечею для кац@па є задачею із зірочкою", — йдеться в повідомленні.

Росіяни намагались прорвати оборону по балці в напрямку Новоолександрівки, однак це їм не вдалось. Зі свого боку українські захисники завдали ворогу удару FPV-дроном, розгромивши їх.

Нагадаємо, 24 березня боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповідав, що на Покровському напрямку стає спекотно, бо ЗС РФ періодично намагаються застосовувати техніку. Військовий тоді розповів, що росіяни спробували зайти в Успенівку, а українські військові вибивали їх з Надіївки та Андріївки.

Через декілька днів, 26 березня, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" зазначив, що російські окупанти через потепління на вулиці повернулися до тактики самокатних штурмів. Скутер райдерів-штурмовиків помітили на Покровському напрямку в районі Успенівки.

Наступного дня стало відомо, що в село Успенівка проникли два-три взводи російських піхотинців. За інформацією аналітиків проєкту DeepState українські військові тоді підривали автомобілі російської піхоти.