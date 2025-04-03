ЗС РФ просунулись до Запоріжжя та до траси N15 під Кураховим, — DeepState (карти)

У Запорізькій та Донецькій областях продовжується наступ Російської Федерації, яка змогла просунутись у двох точках на східному фронті. Противник прогнув лінію боїв на 300 м під Запоріжжям та більш як на кілометр під Кураховим. Ситуація станом на 3 квітня показана на карті аналітиків проєкту DeepState.

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Про події на фронті ідеться у Telegram-каналі DeepState.

Аналітики повідомили про зміни лінії боїв на двох напрямках — Оріхівському (під Запоріжжям) та Покровському (під Кураховим).

Оріхівський напрямок. Згідно з даними аналітиків, ЗС РФ просунулись біля села П'ятихатки. На карті бачимо, що протягом доби лінія боїв змістилась орієнтовно на 300 м. П'ятихатки — село, в якому до війни жило 300 осіб. Населений пункт розташований за 5 км на південний схід від Кам'янського та на такій же відстані від траси E105, яка прямує до Запоріжжя.

Наступ РФ — ситуація в П'ятихатках на Оріхівському напрямку 3 квітня Фото: DeepState

Покровський напрямок. На цьому відрізку фронту ЗС РФ мають успіхи в районі населеного пункту Андріївка, ідеться у дописі DeepState. На карті бойових дій бачимо, як ще 1 квітня ворог контролював центральну вулицю села, а вже 2 квітня — окупував майже половину. Крім того, є зміни між Андріївкою та Костянтинополем: лінія боїв змістилась на захід на відстань приблизно 1,6 км. Тим часом поруч проходить траса N15, яка через Покровське прямує до Запоріжжя.

Наступ РФ — ситуація в Андріївці на Покровському напрямку 3 квітня Фото: DeepState Наступ РФ — ситуація в Андріївці на Покровському напрямку 2 квітня Фото: DeepState

Наступ РФ — деталі

У звіті Генштабу ЗСУ, який на сторінці Facebook з'явився о 10:00 3 квітня, вказано, що на Покровському напрямку відбулось 80 атак ЗС РФ — це найбільша кількість на всьому тисячокілометровому фронті. Андріївка, про яку написав проєкт DeepState, згадується у звіті командування. Генштаб вказав цей населений пункт у переліку 13 точок, де відбувались атаки ворога. П'ятихатки, які належать до Оріхівського напрямку, не згадуються у дописі, але є Кам'янське, розташоване на відстані 5 км. Згідно з даними Генштабу, під Оріховим нарахували 12 штурмів ЗС РФ.

Зазначимо, 2 квітня аналітики DeepState розповіло про спроби наступу ЗС РФ на Донбасі, а саме — біля села Успенівка на південний захід від Покровська. Росіянам протистояла 59 окрема штурмова бригада ім. Якова Гандзюка. На відео з місця подій бачимо, як українці підірвали легку броньовану техніку та особовий склад, які намагались атакувати позиції Сил оборони.

1 квітня на карті з'явилось відразу три точки на східному фронті, в яких просунувся ворог. Згідно з даними DeepState, росіяни мали успіхи біля сіл Кіндрашівка на Куп'янському напрямку, Пантелеймонівка на Покровському напрямку, Розлив під Великою Новосілкою.

Нагадуємо, у комітеті з національної безпеки та оборони Верховної Ради та в Інституті вивчення війни пояснили, чи можливий новий масштабний наступ ЗС РФ.