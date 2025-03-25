"Запаси" вичерпуються: на скільки місяців Росії ще вистачає живої сили, — Defense Express

Аналітик Іван Киричевський розповів, як довго ще зможе воювати Кремль, не оголошуючи мобілізацію. Однак президент РФ Володимир Путін, можливо, вже знайшов вихід.

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Росія може вести активні бойові дії ще рік, не оголошуючи нову мобілізацію. Про це у коментарі "Еспресо" 25 вересня повідомив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Можливо, у росіян є ресурси за живою силою навіть для наступальної кампанії цього року", — зауважив він.

Аналітик наголосив, що оцінити наявні у ворога ресурси можна лише приблизно. Окрім того, не враховується те, що президент Росії Володимир Путін видав наказ, який змушує мешканців тимчасово окупованих територій прийняти вороже громадянство або виїжджати. Їм дали час до вересня.

"Це може, на жаль, надати росіянам додатковий мобілізаційний ресурс для примусової мобілізації", — пояснив Киричевський.

З його слів, у РФ вже змирилися з деградацією свого оперативного мистецтва. В країні-агресорці розуміють, що їм потрібна жива сила з певним рівнем авіаційної та артилерійської підтримки, щоб кидати ці сили у жерло війни.

"Тому наразі слід орієнтуватися на більш песимістичний варіант, що росіяни мають ресурс живої сили для ведення війни на рік, без ухвалення надзвичайних рішень. Надзвичайне рішення — це оголошення нової мобілізації в Росії", — додав експерт.

Нагадаємо, комбат "Мадяр" розповів, наскільки активніше треба знищувати російських окупантів, щоб зрівняти рахунок з ворожою мобілізацією.

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