"Тестують реакцію населення на перспективу тотальної війни": в РФ готують росіян до мобілізації

Російські військові почали поширювати тези про необхідність мобілізації "пари мільйонів" чоловіків для війни проти Європи, погрожуючи Заходу повним розгромом і розпадом НАТО, говорять в ЦПД.

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Росія готує населення до можливого проведення мобілізації. Кремль намагається переконати росіян у неминучості конфлікту та необхідності нової хвилі мобілізації, подаючи її як шлях до "швидкої перемоги". Про це повідомив директор Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, зараз окремі російські військові почали поширювати тези про необхідність мобілізації "пари мільйонів" чоловіків для війни проти Європи, погрожуючи Заходу повним розгромом і розпадом НАТО.

"Це частина ширшої інформаційної кампанії, яка тестує реакцію населення Росії на перспективу тотальної війни. Цей наратив буде досліджений, зчитані реакції населення і результати замірів покладуть на стіл Путіну. Кремль намагається переконати росіян у неминучості конфлікту та необхідності нової хвилі мобілізації, подаючи її як шлях до "швидкої перемоги", — вважає Андрій Коваленко.

Він не виключає, що колись РФ може вторгнутися в країни Балтії. На його думку, зараз залучення мільйонів людей означатиме затяжну та виснажливу війну, яка може тривати десятиліттями.

"Якщо суспільство в РФ не висловить активного спротиву, реалізація цього сценарію стане лише питанням часу. І замість кави у Вільнюсі Росія втратить додаткові території і державність в нинішніх кордонах, національні утворення на поки ще території РФ виникнуть швидше", — зазначив голова ЦПД.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області судили посадовця ТЦК, який мобілізував до Сил оборони громадянина Росії. До суду на незаконні дії ТЦК подала наречена росіянина. Суд визнав посадовця ТЦК винним у перевищенні повноважень та призначив йому 17 тис. грн штрафу.