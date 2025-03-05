На Івано-Франківщині ТЦК мобілізував до ЗСУ росіянина: справу розглядали в суді

До суду на незаконні дії ТЦК подала наречена росіянина. Суд визнав посадовця ТЦК винним у перевищенні повноважень та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

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В Івано-Франківській області судили посадовця ТЦК, який мобілізував до Сил оборони громадянина Росії. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень.

Так, Тисменицький районний суд Івано-Франківської області оштрафував працівника ТЦК через перевищення повноважень. Він мобілізував до лав Сил оборони іноземця.

У постанові суду вказано, що працівник ТЦК скерував на ВЛК чоловіка, у якого немає українського громадянства. Після цього він включив його у списки, поставив на військовий облік і вніс у подання мобілізованих для відправки у частину.

У постанові суду вказано, що чоловік є громадянином Росії.

До суду на незаконні дії ТЦК подала наречена росіянина. Щодо полковника ТЦК склали адмінпротокол за фактом перевищення службових повноважень. На засідання суду він не з'явився, але повідомив, що визнає свою провину.

Суд визнав посадовця ТЦК винним у перевищенні повноважень та призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, що у Кременчуці на Полтавщині після проходження військово-лікарської комісії помер чоловік. Він чекав на відправку до військової частини. В якийсь момент він поскаржився на погіршення самопочуття і знепритомнів. Очевидці викликали "швидку", але медики, які прибули на виклик, констатували смерть чоловіка.