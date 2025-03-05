На Ивано-Франковщине ТЦК мобилизовал в ВСУ россиянина: дело рассматривали в суде

В суд на незаконные действия ТЦК подала невеста россиянина. Суд признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий и назначил ему 17 тыс. грн штрафа.

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В Ивано-Франковской области судили чиновника ТЦК, который мобилизовал в Силы обороны гражданина России. Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Так, Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области оштрафовал работника ТЦК из-за превышения полномочий. Он мобилизовал в ряды Сил обороны иностранца.

В постановлении суда указано, что работник ТЦК направил на ВВК мужчину, у которого нет украинского гражданства. После этого он включил его в списки, поставил на воинский учет и внес в представление мобилизованных для отправки в часть.

В постановлении суда указано, что мужчина является гражданином России.

В суд на незаконные действия ТЦК подала невеста россиянина. В отношении полковника ТЦК составили админпротокол по факту превышения служебных полномочий. На заседание суда он не явился, но сообщил, что признает свою вину.

Суд признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий и назначил ему 17 тыс. грн штрафа.

Напомним, что в Кременчуге на Полтавщине после прохождения военно-врачебной комиссии умер мужчина. Он ждал отправки в воинскую часть. В какой-то момент он пожаловался на ухудшение самочувствия и потерял сознание. Очевидцы вызвали "скорую", но медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть мужчины.