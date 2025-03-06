"Тестируют реакцию населения на перспективу тотальной войны": в РФ готовят россиян к мобилизации

Российские военные начали распространять тезисы о необходимости мобилизации "пары миллионов" мужчин для войны против Европы, угрожая Западу полным разгромом и распадом НАТО, говорят в ЦПИ.

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Россия готовит население к возможному проведению мобилизации. Кремль пытается убедить россиян в неизбежности конфликта и необходимости новой волны мобилизации, подавая ее как путь к "быстрой победе". Об этом сообщил директор Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, сейчас отдельные российские военные начали распространять тезисы о необходимости мобилизации "пары миллионов" мужчин для войны против Европы, угрожая Западу полным разгромом и распадом НАТО.

"Это часть более широкой информационной кампании, которая тестирует реакцию населения России на перспективу тотальной войны. Этот нарратив будет исследован, считанные реакции населения и результаты замеров положат на стол Путину. Кремль пытается убедить россиян в неизбежности конфликта и необходимости новой волны мобилизации, подавая ее как путь к "быстрой победе", — считает Андрей Коваленко.

Он не исключает, что когда-то РФ может вторгнуться в страны Балтии. По его мнению, сейчас привлечение миллионов людей будет означать затяжную и изнурительную войну, которая может длиться десятилетиями.

"Если общество в РФ не выразит активного сопротивления, реализация этого сценария станет лишь вопросом времени. И вместо кофе в Вильнюсе Россия потеряет дополнительные территории и государственность в нынешних границах, национальные образования на пока еще территории РФ возникнут быстрее", — отметил глава ЦПД.

Напомним, что в Ивано-Франковской области судили чиновника ТЦК, который мобилизовал в Силы обороны гражданина России. В суд на незаконные действия ТЦК подала невеста россиянина. Суд признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий и назначил ему 17 тыс. грн штрафа.