"Не лотерея": скільки росіян треба знищити, щоб зрівняти рахунок із мобілізацією, — "Мадяр"

Комбриг Роберт Бровді розповів, яку кількість живої сили щомісяця відправляє на фронт Росія. Він пояснив, як підраховуються ворожі втрати, і яку "просту річ" потрібно зробити Силам оборони.

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У Росії проблеми з особовим складом, і Сили оборони можуть погіршити ситуацію для ворога. Про те, як це зробити, в інтерв’ю Сухопутнім військам ЗСУ 20 березня розповів командир 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді.

Про втрати ЗС РФ — з 38:37

Він пояснив, що поки ЗС РФ тиснуть на одному напрямку, на іншому вони послаблюються. Це вказує на те, що у ворога є проблеми з поповненням живої сили, а також з психологічно-моральним її станом та рівнем підготовки.

"Мадяр" розповів, як воюють північнокорейські бійці. Він назвав їх "легкою здобиччю" для дронів, яка завмирає перед загрозою. Якщо ж навіть боєць побіжить, він втомиться й все одно загине.

"Але він на те поле виперся. Якби він був навчений, він би на то поле не поперся", — наголосив комбат.

З його слів, це характеризує ступінь низького усвідомлення силами, які РФ закидає на фронт, об’єктивної інформації про те, чим воює проти них Україна. Силам оборони це "підходить абсолютно".

Бровді повідомив, що щомісяця Росія перекидає на фронт 30-35 тисяч бійців. Водночас, за офіційною статистикою, ворожі втрати на місяць становлять 20 тисяч одиниць особового складу. Йдеться про загиблих та поранених.

"Нам треба зробити просту річ. Нам треба напружитися на третину. Нам треба вийти на баланс вбивства в об’ємі 30 тисяч щомісячно. Ми вирівняємо приток і відтік", — підкреслив командир.

Він зауважив, що не всі втрати ворога підраховуються. Зокрема, при ураженні укриття невідомо, скільки окупантів було всередині, тож кількість загиблих не подається — лише факт успішного удару.

"Тут не лотерея. Тут треба реальний результат. Бачиш санітарну втрату, зафільмована, маєш чим підтвердити — фіксуєш", — уточнив "Мадяр".

Він навів ще один приклад: якщо був удар по будинку, де сиділи 10 окупантів і жоден "не виліз" — це все одно вважається ураженням будинку. Комбат наголосив, що численні втрати ворога не верифікують через ці нюанси.

Нагадаємо, у Кремлі заявили, що ЗС РФ не атакують українську енергетику за наказом президента Володимира Путіна. Водночас ввечері 20 березня ворожі дрони масштабно атакували Одесу, після чого у місті запровадили аварійні відключення світла.

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