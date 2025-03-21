"Не лотерея": сколько россиян надо уничтожить, чтобы сравнять счет с мобилизацией, — "Мадьяр"
Комбриг Роберт Бровди рассказал, какое количество живой силы ежемесячно отправляет на фронт Россия. Он объяснил, как подсчитываются вражеские потери, и какую "простую вещь" нужно сделать Силам обороны.
У России проблемы с личным составом, и Силы обороны могут усугубить ситуацию для врага. О том, как это сделать, в интервью Сухопутным войскам ВСУ 20 марта рассказал командир 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди.
Он пояснил, что пока ВС РФ давят на одном направлении, на другом они ослабляются. Это указывает на то, что у врага есть проблемы с пополнением живой силы, а также с психологически-моральным ее состоянием и уровнем подготовки.
"Мадьяр" рассказал, как воюют северокорейские бойцы. Он назвал их "легкой добычей" для дронов, которая замирает перед угрозой. Если же даже боец побежит, он устанет и все равно погибнет.
"Но он на то поле выперся. Если бы он был обучен, он бы на то поле не поперся", — подчеркнул комбат.
По его словам, это характеризует степень низкого осознания силами, которые РФ забрасывает на фронт, объективной информации о том, чем воюет против них Украина. Силам обороны это "подходит абсолютно".
Бровди сообщил, что ежемесячно Россия перебрасывает на фронт 30-35 тысяч бойцов. В то же время, по официальной статистике, вражеские потери в месяц составляют 20 тысяч единиц личного состава. Речь идет о погибших и раненых.
"Нам надо сделать простую вещь. Нам надо напрячься на треть. Нам надо выйти на баланс убийства в объеме 30 тысяч ежемесячно. Мы выровняем приток и отток", — подчеркнул командир.
Он отметил, что не все потери врага подсчитываются. В частности, при поражении укрытия неизвестно, сколько оккупантов было внутри, поэтому количество погибших не подается — только факт успешного удара.
"Здесь не лотерея. Здесь надо реальный результат. Видишь санитарную потерю, снятую, имеешь чем подтвердить — фиксируешь", — уточнил "Мадьяр".
Он привел еще один пример: если был удар по дому, где сидели 10 оккупантов и ни один "не вылез" — это все равно считается поражением дома. Комбат отметил, что многочисленные потери врага не верифицируют из-за этих нюансов.
Напомним, в Кремле заявили, что ВС РФ не атакуют украинскую энергетику по приказу президента Владимира Путина. В то же время вечером 20 марта вражеские дроны масштабно атаковали Одессу, после чего в городе ввели аварийные отключения света.
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