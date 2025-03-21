"Не лотерея": сколько россиян надо уничтожить, чтобы сравнять счет с мобилизацией, — "Мадьяр"

Комбриг Роберт Бровди рассказал, какое количество живой силы ежемесячно отправляет на фронт Россия. Он объяснил, как подсчитываются вражеские потери, и какую "простую вещь" нужно сделать Силам обороны.

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У России проблемы с личным составом, и Силы обороны могут усугубить ситуацию для врага. О том, как это сделать, в интервью Сухопутным войскам ВСУ 20 марта рассказал командир 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди.

О потерях ВС РФ — с 38:37

Он пояснил, что пока ВС РФ давят на одном направлении, на другом они ослабляются. Это указывает на то, что у врага есть проблемы с пополнением живой силы, а также с психологически-моральным ее состоянием и уровнем подготовки.

"Мадьяр" рассказал, как воюют северокорейские бойцы. Он назвал их "легкой добычей" для дронов, которая замирает перед угрозой. Если же даже боец побежит, он устанет и все равно погибнет.

"Но он на то поле выперся. Если бы он был обучен, он бы на то поле не поперся", — подчеркнул комбат.

По его словам, это характеризует степень низкого осознания силами, которые РФ забрасывает на фронт, объективной информации о том, чем воюет против них Украина. Силам обороны это "подходит абсолютно".

Бровди сообщил, что ежемесячно Россия перебрасывает на фронт 30-35 тысяч бойцов. В то же время, по официальной статистике, вражеские потери в месяц составляют 20 тысяч единиц личного состава. Речь идет о погибших и раненых.

"Нам надо сделать простую вещь. Нам надо напрячься на треть. Нам надо выйти на баланс убийства в объеме 30 тысяч ежемесячно. Мы выровняем приток и отток", — подчеркнул командир.

Он отметил, что не все потери врага подсчитываются. В частности, при поражении укрытия неизвестно, сколько оккупантов было внутри, поэтому количество погибших не подается — только факт успешного удара.

"Здесь не лотерея. Здесь надо реальный результат. Видишь санитарную потерю, снятую, имеешь чем подтвердить — фиксируешь", — уточнил "Мадьяр".

Он привел еще один пример: если был удар по дому, где сидели 10 оккупантов и ни один "не вылез" — это все равно считается поражением дома. Комбат отметил, что многочисленные потери врага не верифицируют из-за этих нюансов.

Напомним, в Кремле заявили, что ВС РФ не атакуют украинскую энергетику по приказу президента Владимира Путина. В то же время вечером 20 марта вражеские дроны масштабно атаковали Одессу, после чего в городе ввели аварийные отключения света.

Российский военкор проговорился о последствиях спецоперации "Труба" в районе Суджи для ВС РФ.