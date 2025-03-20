Путину все равно на россиян, но 2 фактора заставляют скрывать потери, — британская разведка

В ведомстве сообщили, что Кремль старается сделать потери в живой силе незаметными. Сохранение жизней собственных граждан — не в приоритете у РФ.

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Президент России Владимир Путин скрывает потери ВС РФ от собственного общества. Об этом 20 марта сообщили в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что российская армия, вероятно, потеряла 900 тысяч бойцов убитыми и ранеными с февраля 2022 года, когда вторглась на территорию Украины. Из них, по данным британской разведки, 200-250 тысяч — это погибшие.

"Самые большие потери России со времен Второй мировой войны", — подчеркнула пресс-служба.

В британском Минобороны предположили, что Путин и военное руководство РФ ставят цели войны выше жизни своих военных.

"Они почти наверняка готовы терпеть непрерывно высокие показатели потерь, пока это не негативно повлияет на поддержку общества или элиты войны, и эти потери можно компенсировать", — уточнила разведка.

По ее оценке, Кремль придает жизни представителей этнических меньшинств из бедных регионов "значительно меньшее значение". Поэтому таких граждан непропорционально активнее вербуют в ВС РФ. В то же время так называемые славянские русские, в частности жители Москвы и Санкт-Петербурга, значительно меньше вовлечены в развязанную войну.

Потери России: данные Генштаба

В отчете Генерального штаба ВСУ от 20 марта говорится, что потери врага в живой силе с 24 февраля 2022 февраля составляют примерно 899470 человек.

Напомним, в Newsweek подсчитали, сколько раз украинские БПЛА атаковали НПЗ на территории России, и опубликовали карту этих атак.

19 марта в Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО якобы сбивали собственные дроны из-за обещания президента Владимира Путина. Украину же обвинили в провокации.