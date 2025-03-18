Путин заявил о возвращении западного бизнеса в РФ и посоветовал "не слушать" Пескова

Президент России Владимир Путин призвал правительство не позволить зарубежным предпринимателям выкупить свой бизнес так дешево, как его продавали. Он высмеял G7, удивившись, "что там великого".

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18 марта президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Фокус собрал главные его заявления.

Западные компании возвращаются в Россию

Путин заявил, что некоторые компании, которые ранее ушли из страны-агрессора, планируют свое возвращение.

"Мы знаем об этом", — заверил он.

Президент заверил россиян, что в приоритете будет оставаться отечественный бизнес. Также он отрицает любые привилегии или преференции для западного бизнеса. Предприятия будут возвращаться на конкурентной основе.

Путин поручил правительству разработать процедуру, чтобы согласовывать возвращение западных компаний, которые ранее ушли из РФ. Он подчеркнул, что часть бизнеса была дешево продана и теперь не должна быть выкуплена обратно по низкой цене.

"Так не должно быть, так не бывает", — подчеркнул лидер.

Путин высмеял G7

Не обошлось и без упоминаний самого Запада. В частности, президент России удивился, почему G7 называют "большой" семеркой.

"Почему она большая? Непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь, на карте не видно никого", — заявил он.

Работа Пескова — врать

Во время съезда Путину напомнили о том, что у него, согласно заявлению спикера Дмитрия Пескова, до 18:00 по Москве назначен разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Не слушайте Пескова, у него работа такая", — ответил политик.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы окончательного соглашения уже согласованы, но остается еще много работы. Он отметил, что "с нетерпением" ждет разговора с лидером РФ Владимиром Путиным.

Член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский предположил, какой будет судьба временно оккупированных территорий Украины. Он также рассказал, о чем, вероятно, будут говорить по телефону Трамп и Путин.