Путін заявив про повернення західного бізнесу у РФ і порадив "не слухати" Пєскова

Президент Росії Володимир Путін закликав уряд не дозволити закордонним підприємцям викупити свій бізнес так дешево, як його продавали. Він висміяв G7, здивувавшись, "що там великого".

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18 березня президент РФ Володимир Путін виступив на пленарному засіданні з'їзду Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП). Фокус зібрав головні його заяви.

Західні компанії повертаються у Росію

Путін заявив, що деякі компанії, які раніше пішли з країни-агресорки, планують своє повернення.

"Ми знаємо про це", — запевнив він.

Президент запевнив росіян, що у пріоритеті залишатиметься вітчизняний бізнес. Також він заперечив будь-які привілеї або преференції для західного бізнесу. Підприємства повертатимуться на конкурентній основі.

Путін доручив уряду розробити процедуру, щоб узгоджувати повернення західних компаній, які раніше пішли з РФ. Він підкреслив, що частина бізнесу була дешево продана й тепер не має бути викуплена назад за низькою ціною.

"Так не повинно бути, так не буває", — наголосив лідер.

Путін висміяв G7

Не обійшлося й без згадок самого Заходу. Зокрема, президент Росії здивувався, чому G7 називають "великою" сімкою.

"Чому вона велика? Незрозуміло. Що там великого? Куди не подивишся, на карті не видно нікого", — заявив він.

Робота Пєскова — брехати

Під час з’їзду Путіну нагадали про те, що у нього, відповідно до заяви речника Дмитра Пєскова, до 18:00 по Москві призначена розмова з президентом США Дональдом Трампом.

"Не слухайте Пєскова, у нього робота така", — відповів політик.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що багато елементів остаточної угоди вже узгоджені, але залишається ще багато роботи. Він зауважив, що "з нетерпінням" чекає на розмову з лідером РФ Володимиром Путіним.

Член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський припустив, якою буде доля тимчасово окупованих територій України. Він також розповів, про що, ймовірно, говоритимуть телефоном Трамп і Путін.