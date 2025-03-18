У Раді розкрили ймовірну долю ТОТ і очікування від переговорів Трампа з Путіним (відео)

Нардеп Федір Веніславський розповів, що лідери телефоном можуть обговорити лінію, за якою буде припинений вогонь. Він підкреслив, що Дональд Трамп не буде йти на поступки для Кремля.

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Сьогодні президент США Дональд Трамп говоритиме про війну в Україні з лідером РФ Володимиром Путіним телефоном. Може йтися про звільнення захопленої Запорізької АЕС та повний вихід ЗСУ з території Росії. Про це 18 березня у коментарі "Радіо Свобода" повідомив член оборонного комітету Верховної Ради й нардеп Федір Веніславський.

"Трамп, він — достатньо прагматична людина, він безперечно не буде йти на поступки для Путіна", — запевнив він.

Політик припустив, що ключовими питаннями на обговоренні будуть повний вивід українських сил з РФ і лінія, по якій будуть зупинені бойові дії. Чи відповідатиме вона актуальній лінії формі, або ж російським окупантам доведеться "кудись відкотитися", — поки невідомо.

"Я думаю, що ймовірність того, що якісь території України будуть додатково окуповані, наближається до нуля", — підкреслив Веніславський.

З його слів, також може йтися про звільнення певних територій ЗС РФ, в тому числі Запорізької АЕС.

"Тому я думаю, що все буде залежати від тих аргументів, які Трамп висуне проти Путіна і які змусять Путіна іти на ті чи інші поступки", — зауважив нардеп.

Він пояснив, що як "миротворець" Трамп має тиснути на обидві сторони. Однак територіальних поступок з боку України не може бути. Водночас Веніславський визнав, що швидко деокупувати землі військовим шляхом наразі неможливо.

"Тому статус цих територій може залишитися тимчасово окупованим. Але все одно ми їх колись звільнимо. Чи дипломатичним шляхом, чи військовим — це вже питання буде зрозумілим в короткостроковій, чи в середньостроковій, чи довгостроковій перспективі", — додав він.

Нагадаємо, у Bloomberg з посиланням на джерела передали, що президент РФ Володимир Путін вимагає під час 30-денного перемир’я припинити усі військові постачання в Україну. Повідомляється, що Європа вкрай неохоче погодилась.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що влада вірить у припинення війни у 2025 році. З його слів, 30-денне перемир’я може стати великим кроком уперед.