В Раде раскрыли вероятную судьбу ВОТ и ожидания от переговоров Трампа с Путиным (видео)

Нардеп Федор Вениславский рассказал, что лидеры по телефону могут обсудить линию, по которой будет прекращен огонь. Он подчеркнул, что Дональд Трамп не будет идти на уступки для Кремля.

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Сегодня президент США Дональд Трамп будет говорить о войне в Украине с лидером РФ Владимиром Путиным по телефону. Речь может идти об освобождении захваченной Запорожской АЭС и полном выходе ВСУ с территории России. Об этом 18 марта в комментарии "Радио Свобода" сообщил член оборонного комитета Верховной Рады и нардеп Федор Вениславский.

"Трамп, он — достаточно прагматичный человек, он определенно не будет идти на уступки для Путина", — заверил он.

Политик предположил, что ключевыми вопросами на обсуждении будут полный вывод украинских сил из РФ и линия, по которой будут остановлены боевые действия. Будет ли она соответствовать актуальной линии форме, или же российским оккупантам придется "куда-то откатиться", — пока неизвестно.

"Я думаю, что вероятность того, что какие-то территории Украины будут дополнительно оккупированы, приближается к нулю", — подчеркнул Вениславский.

По его словам, также речь может идти об освобождении определенных территорий ВС РФ, в том числе Запорожской АЭС.

"Поэтому я думаю, что все будет зависеть от тех аргументов, которые Трамп выдвинет против Путина и которые заставят Путина идти на те или иные уступки", — отметил нардеп.

Он пояснил, что как "миротворец" Трамп должен давить на обе стороны. Однако территориальных уступок со стороны Украины не может быть. В то же время Вениславский признал, что быстро деоккупировать земли военным путем пока невозможно.

"Поэтому статус этих территорий может остаться временно оккупированным. Но все равно мы их когда-то освободим. Или дипломатическим путем, или военным — это уже вопрос будет понятным в краткосрочной, или в среднесрочной, или долгосрочной перспективе", — добавил он.

Напомним, в Bloomberg со ссылкой на источники передали, что президент РФ Владимир Путин требует во время 30-дневного перемирия прекратить все военные поставки в Украину. Сообщается, что Европа крайне неохотно согласилась.

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что власть верит в прекращение войны в 2025 году. По его словам, 30-дневное перемирие может стать большим шагом вперед.