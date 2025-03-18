Путин требует остановить все поставки оружия в Украину: какие еще условия выдвинула РФ, — СМИ

Сообщается, что Кремль, вероятно, согласится на 30-дневное перемирие, но проконтролирует выполнение собственных требований. То, чего он требует, вызывает беспокойство в Европе, потому что может ослабить Украину.

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Президент РФ Владимир Путин требует остановить все военные поставки в Украину на время 30-дневного перемирия, предложенного лидером США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники 18 марта сообщили в Bloomberg.

Сегодня политики планируют поговорить по телефону о прекращении огня, о готовности принять которое ранее уже заявила Украина. В Кремле анонсировали, что разговор начнется примерно в 17:00 по Киеву.

Неназванный высокопоставленный европейский чиновник и три источника из РФ рассказали, что необходимым условием для принятия перемирия Путин считает прекращение поставок оружия. Анонимные собеседники из Москвы объяснили, что минимальная цель — прекращение помощи США, но Кремль хочет паузы во всех военных поставках.

Чиновник отметил, что Европа крайне неохотно согласилась на такое требование России. По его словам, такая ситуация грозит перевооружением РФ во время перерыва на поле боя.

По данным СМИ, Путин, вероятно, согласится на 30-дневное перемирие, но сначала он хочет убедиться, что будут учтены его требования. Великобритания и ЕС пытаются как можно быстрее доставить в Украину новые пакеты помощи.

Отмечается, что администрация Трампа фактически уже согласилась на требования Кремля о сохранении контроля над оккупированными территориями и отказа Украины от желания стать членом НАТО. Это усилило опасения Европы, что любое соглашение лидеров США и России сделает Украину слабой и уязвимой.

Экс-чиновник Госдепа США Клифф Купчан предположил, что Вашингтон также хочет, чтобы Украина приняла фактический нейтральный статус и ограничила свои армию и арсенал. Это — требования РФ.

В Москве объяснили, что прекращение военных поставок будет временным, после мирного соглашения потоки возобновятся. Однако Украина якобы должна будет согласиться ограничить собственный военный потенциал.

В издании добавили, что сейчас Европа обеспечивает примерно 30% военных потребностей Украины, а США — 40%. Еще 30% потребностей покрывает внутреннее производство, которое выросло втрое на время полномасштабной войны.

Сообщается, что кроме перемирия лидеры обсудят Запорожскую АЭС, временно оккупированную ВС РФ.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявил, что украинская власть верит в прекращение полномасштабной войны в этом году. В то же время он заверил, что Украина готова продолжить борьбу, если Россия не примет предложение о мире.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по войне в Украине вступают в "критическую стадию", но Россия согласится на 30-дневное перемирие. По его словам, украинские силы якобы находятся в полном окружении на Курщине.