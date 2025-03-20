Путіну все одно на росіян, але 2 фактори змушують приховувати втрати, — британська розвідка

У відомстві повідомили, що Кремль старається зробити втрати у живій силі непомітними. Збереження життів власних громадян — не в пріоритеті у РФ.

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Президент Росії Володимир Путін приховує втрати ЗС РФ від власного суспільства. Про це 20 березня повідомили у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що російська армія, ймовірно, втратила 900 тисяч бійців вбитими й пораненими з лютого 2022 року, коли вдерлася на територію України. З них, за даними британської розвідки, 200-250 тисяч — це загиблі.

"Найбільші втрати Росії з часів Другої світової війни", — підкреслила пресслужба.

У британському Міноборони припустили, що Путін і військове керівництво РФ ставлять цілі війни вище за життя своїх військових.

"Вони майже напевно готові терпіти безперервно високі показники втрат, доки це не негативно вплине на підтримку суспільства чи еліти війни, і ці втрати можна компенсувати", — уточнила розвідка.

За її оцінкою, Кремль надає життям представників етнічних меншин з бідних регіонів "значно менше значення". Тому таких громадян непропорційно активніше вербують у ЗС РФ. Водночас так звані слов’янські росіяни, зокрема мешканці Москви й Санкт-Петербурга, значно менше залучені до розв’язаної війни.

Втрати Росії: дані Генштабу

У звіті Генерального штабу ЗСУ від 20 березня йдеться, що втрати ворога у живій силі з 24 лютого 2022 лютого становлять приблизно 899470 осіб.

Нагадаємо, у Newsweek підрахували, скільки разів українські БПЛА атакували НПЗ на території Росії, й опублікували карту цих атак.

19 березня у Міноборони РФ заявили, що російські сили ППО нібито збивали власні дрони через обіцянку президента Володимира Путіна. Україну ж звинуватили у провокації.