"Режим действует": у Путина уверяют, что ВС РФ не бьют по энергообъектам Украины

В Москве говорят о соблюдении условий договоренностей с США: армия РФ якобы воздерживается от ударов по энергоинфраструктуре Украины. Тем временем "Шахеды" массированно атаковали Одессу, в трех районах города пропадал свет.

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В Кремле заявляют, что приказ президента России Владимира Путина воздерживаться от атак на энергетическую инфраструктуру Украины действует. Об этом сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге 21 марта.

По его заверению, армия РФ воздерживается в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с условиями договоренностей между США и Россией.

Песков отметил, что договоренность не атаковать 30 дней важные объекты касается только энергетической инфраструктуры. Также он обвинил ВСУ в подрыве газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.

"Это наглядно демонстрируют цену заверений [президента Украины] Владимира Зеленского и его команды. Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников", — добавил Песков.

Несмотря на заявления Кремля, вечером 20 марта российские дроны масштабно атаковали Одессу, вызвав пожары и значительные повреждения жилых и инфраструктурных объектов.

Данная атака подчеркнула намерение Москвы продолжать наносить воздушные удары, несмотря на согласие временно прекратить удары по энергетическим объектам. В трех районах Одессы произошли аварийные отключения электроэнергии, что свидетельствует о возможном повреждении энергетической инфраструктуры города, пишет агентство Associated Press.

Напомним, в ночь на 21 марта произошло масштабное возгорание на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области РФ. Генеральный штаб ВСУ заявил, что ВС РФ сами обстреляли ГИС Суджа", а российская сторона традиционно обвиняет в атаке Украину.

Фокус ранее писал, что переговоры между США и РФ о прекращении огня в Украине пройдут 23 марта в Саудовской Аравии. Стороны обсудят договоренности о прекращении огня по инфраструктуре в целом.