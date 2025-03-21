"Режим діє": у Путіна запевняють, що ЗС РФ не б'ють по енергооб'єктах України

У Москві говорять про дотримання умов домовленостей зі США: армія РФ нібито утримується від ударів по енергоінфраструктурі України. Тим часом "Шахеди" масовано атакували Одесу, у трьох районах міста пропадало світло.

Related video

У Кремлі заявляють, що наказ президента Росії Володимира Путіна утримуватися від атак на енергетичну інфраструктуру України діє. Про це сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу 21 березня.

За його запевненням, армія РФ утримується наразі від ударів по енергетичній інфраструктурі України відповідно до умов домовленостей між США і Росією.

Пєсков зазначив, що домовленість не атакувати 30 днів важливі об'єкти стосується тільки енергетичної інфраструктури. Також він звинуватив ЗСУ в підриві газовимірювальної станції "Суджа" в Курській області.

"Це наочно демонструють ціну запевнень [президента України] Володимира Зеленського та його команди. Це, до речі, те, про що ми неодноразово попереджали наших співрозмовників", — додав Пєсков.

Незважаючи на заяви Кремля, увечері 20 березня російські дрони масштабно атакували Одесу, спричинивши пожежі та значні пошкодження житлових та інфраструктурних об'єктів.

Ця атака підкреслила намір Москви продовжувати завдавати повітряних ударів, незважаючи на згоду тимчасово припинити удари по енергетичних об'єктах. У трьох районах Одеси сталися аварійні відключення електроенергії, що свідчить про можливе пошкодження енергетичної інфраструктури міста, пише агентство Associated Press.

Нагадаємо, в ніч на 21 березня сталося масштабне загоряння на газовимірювальній станції "Суджа" в Курській області РФ. Генеральний штаб ЗСУ заявив, що ЗС РФ самі обстріляли ГВС "Суджа", а російська сторона традиційно звинувачує в атаці Україну.

Фокус раніше писав, що переговори між США і РФ про припинення вогню в Україні відбудуться 23 березня в Саудівській Аравії. Сторони обговорять домовленості про припинення вогню щодо інфраструктури загалом.