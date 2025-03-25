"Запасы" исчерпываются: на сколько месяцев России еще хватает живой силы, — Defense Express

Аналитик Иван Киричевский рассказал, как долго еще сможет воевать Кремль, не объявляя мобилизацию. Однако президент РФ Владимир Путин, возможно, уже нашел выход.

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Россия может вести активные боевые действия еще год, не объявляя новую мобилизацию. Об этом в комментарии "Еспресо" 25 сентября сообщил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Возможно, у россиян есть ресурсы по живой силе даже для наступательной кампании в этом году", — отметил он.

Аналитик отметил, что оценить имеющиеся у врага ресурсы можно лишь приблизительно. Кроме того, не учитывается то, что президент России Владимир Путин издал приказ, который заставляет жителей временно оккупированных территорий принять вражеское гражданство или выезжать. Им дали время до сентября.

"Это может, к сожалению, предоставить россиянам дополнительный мобилизационный ресурс для принудительной мобилизации", — пояснил Киричевский.

По его словам, в РФ уже смирились с деградацией своего оперативного искусства. В стране-агрессоре понимают, что им нужна живая сила с определенным уровнем авиационной и артиллерийской поддержки, чтобы бросать эти силы в жерло войны.

"Поэтому сейчас следует ориентироваться на более пессимистический вариант, что россияне имеют ресурс живой силы для ведения войны на год, без принятия чрезвычайных решений. Чрезвычайное решение — это объявление новой мобилизации в России", — добавил эксперт.

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