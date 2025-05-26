Около 10% на фронте: в разведке Украины озвучили численность мобилизационного ресурса РФ

Общий мобилизационный ресурс РФ достигает 25 миллионов человек с соответствующими военно-учетными или смежными специальностями, но действительно имеют соответствующую подготовку около 3 миллионов.

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Об этом глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко сказал в интервью "Укринформу", опубликованном 26 мая.

По словам главы внешней разведки, из 145 миллионов населения России мобилизационный ресурс составляет 25 миллионов, включая трудовые специальности, которые двигают экономику. С начала полномасштабного вторжения в Украину в РФ мобилизовали 1,3 миллиона граждан, еще почти миллион оккупанты потеряли убитыми и ранеными.

На вопрос о том, что Кремль будет делать с миллионной армией в случае замораживания войны и не дестабилизирует ли российское общество возвращение с фронта большого количества ветеранов Иващенко ответил, что останавливать войну российские власти не планируют.

"Они в своих головах восстанавливают Советский Союз руками армии. Создают новые округа и дивизии. Если быть точными, то 13 дивизий. Да, у них проблемы — не хватает людей, техники. Но каждый день — 1 000 — 1 200 новых контрактников. Это не мобилизация ради мира, а подготовка к чему-то большему", — отметил глава Службы внешней разведки.

Иващенко добавил, что сейчас военно-промышленный комплекс — единственная отрасль российской экономики, демонстрирующая рост. Остановка боевых действий представляет для экономики РФ угрозу.

"Для Кремля война — инструмент, чтобы удержать власть. И это угроза для Украины и всего цивилизованного мира", — сказал разведчик.

Мобилизация в РФ в 2025 году: что известно

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 23 февраля отмечал, что российские власти снизили план мобилизации для войны в Украине на 100 000 человек.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский 25 марта оценил, на какое время России еще хватит живой силы для ведения войны в Украине. По его словам, дополнительный мобилизационный ресурс Кремль может найти на временно оккупированных территориях Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса 3 апреля рассказывал, что оккупанты готовятся увеличить группировку на 150 тысяч человек, чтобы продавить украинскую оборону на нескольких направлениях фронта.