Путін оголосив призов резервістів ЗС РФ: чи підуть вони на фронт (документ)

Російська влада вчетверте з початку вторгнення в Україну наказала зібрати резервістів на навчання, свідчать документи у росЗМІ.

Related video

Президент РФ Володимир Путіна підписав указ про призов на військові збори росіян, які перебувають у запасі ЗС РФ. Окремо вказано, що це стосується усіх суб'єктів федерації, а місцева влада повинні цьому максимально сприяти. Про указ Путіна написали у Telegram-каналі росЗМІ ТАСС.

Допис про призов резервістів з'явився у мережі близько 19:30 16 січня. Вказано, що таке відбувається щорічно і стосується військових резерву ЗС РФ, Росгвардії, МНС, ФСБ та різного роду охоронних структур. Відповідно до російського законодавства, відбудуться військові навчання резервістів, ідеться в указі.

Мобілізація в РФ і призов резервістів 2025 Фото: ТАСС

Мобілізація у РФ — деталі

У росЗМІ "РИА Новости" і ТАСС можна відшукати попередні повідомлення при призов резервістів. Вперше про щорічні навчання написали 18 лютого 2022 року: про попередні у Telegram даних не відшукалось. Аналогічні накази видавались і в 2023, і в 2024 році — у перші місяці. При цьому на скриншотах видно, що документи повністю тотожні, міняється лише рік. Також є окремі зауваження для резервістів, яких призивали на навчання у 2023 році: росіян заспокоювали, що вони не потраплять у зону бойових дій.

Зазначимо, Фокус раніше розповідав про хід мобілізації в РФ і про те, як Кремль отримує нових солдатів. У вересні 2022 року у РФ почалась часткова мобілізація, за підсумками якої у російську армію потрапило близько 450 росіян, повідомила українська розвідка. Після цього призов продовжився, але Кремль не мобілізував, а набирав добровольців на контракт. Згідно з даними ГУР, у січня 2024 року набирали по 30 тис. контрактників на місяць.

Тим часом починаючи з літа 2024 року, аналітики почали стежити за зростанням виплат добровольцям. Наприклад, у серпні найбільшу суму отримували мешканці Краснодарського краю — 1,6 млн руб., а найменше — з Тюмені (67 тис. руб.). В грудні видання "Важные истории" розповіло про чергові рекорди. Як з'ясувалось, середній розмір добровольцям зріс у п'ять разів і досягнув 900 тис. руб. При цьому регіон-рекордсмен змінився: тепер найбільше давали у Іванівській області (1,6 млн руб.).

Нагадуємо, 15 січня видання Bloomberg опублікувало у мови Путіна, за яких він би погодився завершити війну. Тоді ж з'явилась заява майбутнього держсекретар США Марко Рубіо: він говорив про умови США та гарантії безпеки для України.