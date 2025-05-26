Путін збирається створити "буфер" в Україні: Медведєв показав межі цієї зони (карта)

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Заходу через підтримку України. За даними росЗМІ, Кремль хоче захопити нові території для обміну.

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Про "буфер" в Україні 25 травня Мєдвєдєв нагадав у соцмережі X.

Він опублікував карту, заявив, що так може виглядати "буферна зона", якщо продовжиться військова допомога "бандерівському режиму". Ворожий чиновник виділив як "буфер" майже усю територію України, залишивши лише смугу земель на кордоні з Польщею.

22 травня президент РФ Володимир Путін заявляв, що вирішив сформувати так звану "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною. На нараді з урядовцями він повідомив, що ЗС РФ вже взялися за це завдання.

У березні джерела, близькі до Кремля, інформували The Moscow Times, що керівництво розглядає окупацію нових територій України, наприклад Дніпропетровської або Сумської областей, задля "обміну" на Херсон і Запоріжжя. Один з неназваних співрозмовників пояснював, що прямий штурм Херсона — вкрай небажаний для ЗС РФ через ймовірні великі втрати.

"Ми сподіваємося знайти варіант, за якого не доведеться форсувати Дніпро та штурмувати Херсон. Дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Це означатиме для нас тисячі втрат", — підкреслювало джерело.

Нагадаємо, у соцмережах з’явилось відео, на якому російські окупанти показують, як карають бійців за відмову йти у "м’ясні штурми". Небезпечний атракціон прозвали "карусель".

Сили оборони вдарили по Бєлгородській області, в атаці взяв участь винищувач МіГ-29, оснащений французьким високоточним боєприпасом AASM Hammer. Удар був націлений на "строковиків і прикордонників" РФ.