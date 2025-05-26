AASM Hammer у дії: МіГ-29 ЗСУ знищив позицію росіян під Бєлгородом (відео)

Українські ВПС завдали високоточного удару по будинку в прикордонному селі Козинка Бєлгородської області, де, за даними розвідки, перебували російські військові. В атаці брав участь винищувач МіГ-29, оснащений французьким високоточним боєприпасом AASM Hammer.

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Відео удару, зняте з безпілотника, опубліковано Telegram-каналом "Соняшник", пов'язаним з українською авіацією.

У публікації до відеозапису стверджується, що удар був націлений на "строковиків і прикордонників", які перебували в будинку.

Для удару використовувалася коригована авіабомба AASM Hammer, оснащена модулем корекції та ракетним прискорювачем, що дає змогу вражати цілі на відстані до 70 км під час скидання з великої висоти. З малих висот дальність досягає близько 15 км.

Спочатку AASM Hammer було інтегровано на французькі винищувачі Dassault Rafale і Mirage 2000D. Згодом систему було адаптовано для використання на інших платформах, зокрема на українських МіГ-29. Також ведеться робота з інтеграції AASM на майбутні українські F-16

Існує дві основні версії боєприпасу:

Hammer-250 — для бомб типу Mk.82 (маса 227 кг);

Hammer-1000 — для бомб типу Mk.84 (маса 908 кг).

Авіабомби сімейства Mk.80 з високоточним комплектом AASM Фото: Відкриті джерела

Нагадаємо, бойовий дебют зброї в лавах Повітряних сил ЗСУ відбувся на початку березня 2024 року, коли українська авіація завдала удару по позиціях ЗС РФ на Авдіївському напрямку.

Серед нещодавнього застосування "Хаммерів" відома операція Повітряних сил ЗСУ, метою якої став командний пункт росіян на Херсонському напрямку. Тоді український винищувач МіГ-29 завдав точкового авіаудару по ротному командному пункту та будівлі з особовим складом російської армії на тимчасово окупованій території області.