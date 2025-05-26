AASM Hammer в действии: МиГ-29 ВСУ уничтожил позицию россиян под Белгородом (видео)

Украинские ВВС нанесли высокоточный удар по дому в приграничном селе Козинка Белгородской области, где, по данным разведки, находились российские военные. В атаке участвовал истребитель МиГ-29, оснащенный французским высокоточным боеприпасом AASM Hammer.

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Видео удара, снятое с беспилотника, опубликовано Telegram-каналом "Соняшник", связанным с украинской авиацией.

В публикации к видеозаписи утверждается, что удар был нацелен на "срочников и пограничников", находившихся в доме.

Для удара использовалась корректируемая авиабомба AASM Hammer, оснащенная модулем коррекции и ракетным ускорителем, что позволяет поражать цели на расстоянии до 70 км при сбросе с большой высоты. С малых высот дальность достигает около 15 км.

Первоначально AASM Hammer была интегрирована на французские истребители Dassault Rafale и Mirage 2000D. Впоследствии система была адаптирована для использования на других платформах, включая украинские МиГ-29. Также ведется работа по интеграции AASM на будущие украинские F-16

Существует две основные версии боеприпаса:

Hammer-250 — для бомб типа Mk.82 (масса 227 кг);

Hammer-1000 — для бомб типа Mk.84 (масса 908 кг).

Авиабомбы семейства Mk.80 с высокоточным комплектом AASM Фото: Открытые источники

Напомним, боевой дебют оружия в рядах Воздушных сил ВСУ состоялся в начале марта 2024 года, когда украинская авиация нанесла удар по позициям ВС РФ на Авдеевском направлении.

Среди недавнего применения "Хаммеров" известна операция Воздушных сил ВСУ, целью которой стал командный пункт россиян на Херсонском направлении. Тогда украинский истребитель МиГ-29 нанес точечный авиаудар по ротному командному пункту и зданию с личным составом российской армии на временно оккупированной территории области.