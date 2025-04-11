Удар "молотом": український МіГ-29 знищив під Херсоном командний пункт ЗС РФ (відео)

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил України завдав точкового авіаудару по ротному командному пункту і будівлі з особовим складом російської армії на тимчасово окупованій території Херсонської області. Атака була проведена із застосуванням двох французьких авіабомб AASM HAMMER.

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Відео удару опубліковано 10 квітня в телеграм-каналі "Соняшник", а геолокацію об'єкта — село Бабине, Херсонської області — підтвердили OSINT-дослідники з WarArchive.

На кадрах зафіксовано, як дві керовані бомби з високою точністю вражають дві сусідні будівлі, повністю зруйнувавши забудову.

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"Авіація продовжує працювати на всіх напрямках, екіпаж МіГ-29 влучним скидом знищує ротний командний пункт і сарай де звично для них розміщався підрозділ охорони", — ідеться в повідомленні.

Коротко про AASM HAMMER

AASM (Armement Air-Sol Modulaire), також відомий як HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range), — французький модульний комплект для модернізації бомб вільного падіння, аналогічний американському JDAM. Він включає:

Носову частину з інерціальною навігацією і GPS-корекцією, а також опціонально — тепловізійною або лазерною системою наведення.

Хвостову частину з прискорювачем, що дозволяє значно збільшити дальність застосування.

Існують два основних типи комплекту: HAMMER-250 — для бомб Mk.82 калібром 227 кг і HAMMER-1000 — для бомб Mk.84 калібром 908 кг.

Застосування цих боєприпасів із винищувачів МіГ-29 стало можливим завдяки адаптації західних озброєнь під радянські платформи, що розширює можливості української фронтової авіації в глибині окупованої території.

Зазначимо, що це не перший випадок ураження командних пунктів у регіоні. Раніше українська авіація завдала удару по об'єкту, який, за даними Генштабу ЗСУ, використовувався 81-м самохідним артилерійським полком армії РФ. Відео удару показує, як одна або дві авіабомби пробивають дах бетонної споруди та проникають усередину.