Путин собирается создать "буфер" в Украине: Медведев показал границы этой зоны (карта)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Западу из-за поддержки Украины. По данным росСМИ, Кремль хочет захватить новые территории для обмена.

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О "буфере" в Украине 25 мая Медведев напомнил в соцсети X.

Он опубликовал карту, заявил, что так может выглядеть "буферная зона", если продолжится военная помощь "бандеровскому режиму". Вражеский чиновник выделил как "буфер" почти всю территорию Украины, оставив лишь полосу земель на границе с Польшей.

22 мая президент РФ Владимир Путин заявлял, что решил сформировать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной. На совещании с чиновниками он сообщил, что ВС РФ уже взялись за эту задачу.

В марте источники, близкие к Кремлю, информировали The Moscow Times, что руководство рассматривает оккупацию новых территорий Украины, например Днепропетровской или Сумской областей, для "обмена" на Херсон и Запорожье. Один из неназванных собеседников объяснял, что прямой штурм Херсона — крайне нежелателен для ВС РФ из-за вероятных больших потерь.

"Мы надеемся найти вариант, при котором не придется форсировать Днепр и штурмовать Херсон. Очень надеюсь, что до этого не дойдет. Это будет означать для нас тысячи потерь", — подчеркивал источник.

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором российские оккупанты показывают, как наказывают бойцов за отказ идти в "мясные штурмы". Опасный аттракцион прозвали "карусель".

Силы обороны ударили по Белгородской области, в атаке принял участие истребитель МиГ-29, оснащенный французским высокоточным боеприпасом AASM Hammer. Удар был нацелен на "срочников и пограничников" РФ.