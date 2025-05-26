"Карусель": в ВС РФ показали, как наказывают солдат, которые отказываются идти в "мясные штурмы"

Из контекста понятно, что россиянин "бросил своих товарищей". За что его привязали к авто за ноги и таскали по полю.

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Видео появилось на нескольких Telegram-каналах, в частности, блогера Дениса Казанского, который предоставил немного больше информации.

В российской армии это называют "карусель" Фото: Скриншот

"Видео 18+ Херсонское направление. Так называемая "карусель" — наказание для российских военных, которые испугались идти насмерть в мясной штурм и отступили", — пояснил Казанский в заметке.

Когда и где именно было снято видео — неизвестно. Но во время экзекуции слышны взрывы.

Мужчину таскали по полю, привязав к авто Фото: Скриншот

Из контекста понятно, что наказанного обвинили в том, что он бросил "товарищей" и те, вероятно, погибли. За это его привязали за ноги к автомобилю и таскали по полю около одной минуты.

Слышно, как кто-то за кадром говорит: "Может хватит с него? Он сейчас здесь сдохнет, зачем он мне здесь нужен? Переломается еще".

Сам "наказанный" утверждает, что никого не бросал.

В конце слышно, как кто-то предлагает его "обнулить".

В конце его предлагали "обнулить" Фото: Скриншот

Напомним, ранее стало известно, что на Херсонском направлении российским солдатам выдают "плащи-невидимки", которые делают их еще более заметными для бойцов ВСУ.

А несколько дней назад стало известно, что президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главнокомандующего Сухопутных войск ВС РФ Олега Салюкова. И назначил новым главнокомандующим генерала-полковника Андрея Мордвичева, который ответственен за штурм и разрушение Мариуполя весной 2022 года. Но российские СМИ отмечают, что Мордвичев "прославился" также тем, что сделал главным приемом российских войск в Украине тактику "мясных штурмов".