"Плащи-невидимки" россиян делают их еще более заметными для ВСУ: в чем секрет (видео)

Специальные плащи и накидки призваны скрывать своего владельца от тепловизоров и приборов ночного видения. Но в случае с россиянами, они ярко выделяют их в ночи, что делает их легкой целью для украинских солдат.

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Об этом пишет The Telegraph.

Украинские военные показали, как российские "плащи-невидимки" россиян делают их более заметными на поле боя

Предметом обсуждения стало видео из Лимана Херсонской области, на котором видно, как российские солдаты пытались захватить позиции 63-й механизированной бригады ВСУ, пробираясь под покровом ночи в "плащах-невидимках". Но на них обрушился шквал украинских беспилотников.

"Забавные оккупанты в районе Лимана... надели противоводородные плащи и подумали, что теперь они в безопасности", — заявили в бригаде после атаки.

Подобная одежда должна скрывать тепло тела и затруднять обнаружение человека для приборов ночного видения и инфракрасной оптики. Однако россиянам выдают "плащи-невидимки", которые, вместо того, чтобы скрывать тепло, создают холодные пятна на фоне более теплой природной среды, представляя собой яркие черные мишени для ударов со стороны Украины.

Другая российская штурмовая группа использовала более качественные термоодеяла, но использовала их неправильно. Российские военные натянули одеяла на себя, но постоянно высовывали головы и конечности, выдавая свое присутствие.

Ник Рейнольдс, научный сотрудник по наземным войнам в Королевском объединенном институте оборонных исследований, заявил, что имели место "случаи некомпетентности со стороны российского персонала, который явно не понимал, как использовать свое оборудование".

А Хемиш де Бреттон-Гордон, бывший военный и эксперт по химическому оружию, отметил, что на современном поле боя очень трудно спрятаться, и это видно из видео, снятого в Херсонской области.

Оказалось, что российским солдатам выдают дешевые "плащи-невидимки", которые, по информации журналистов, в интернет-магазинах продаются всего за 47 долларов. И они точно не могут их скрыть от украинских дронов, которые становятся все более совершенными.

"Тепловизионные камеры на дронах совершенствуются и становятся дешевле по мере совершенствования производственных процессов", — сказал Рейнольдс.

Ранее украинские солдаты уже использовали подобные маскировочные костюмы, но с гораздо большей эффективностью, чем их российские противники.

Украинские плащи-невидимки лучше скрывают своего владельца Фото: скриншот

Костюмы весом 2,5 килограмма изготовлены из различных многослойных материалов, в том числе полимеров, микроволокон и тканей с вкраплениями металлических частиц.

Украинские военные тоже используют "плащи-невидимки"

Напомним, ранее бойцы ВСУ рассказывали, что, получив антидронные "плащи-невидимки", российские солдаты, видимо, поверили, что действительно стали невидимыми для тепловизоров и начали свободно разгуливать по лесу.

В Украине тоже разрабатывают накидку (пончо), которая сделает бойцов Сил обороны невидимыми для тепловизоров и приборов ночного видения.

А подобное покрытие, которое делает предметы "невидимыми", создали в Китае. Но пока испытали его только на дронах.