"Карусель": в ЗС РФ показали, як карають солдат, які відмовляються йти в "м'ясні штурми"
З контексту зрозуміло, що росіянин "кинув своїх товаришів". За що його прив'язали до авто за ноги та тягали по полю.
Відео з'явилось на кількох Telegram-каналах, зокрема, блогера Дениса Казанського, який надав трохи більше інформації.
"Відео 18+ Херсонський напрямок. Так звана "карусель" – покарання для російських військових, які злякалися йти на смерть у м'ясний штурм та відступили", - пояснив Казанський у дописі.
Коли і де саме було знято відео – невідомо. Але під час екзекуції чути вибухи.
З контексту зрозуміло, що покараного звинуватили у тому, що він кинув "товаришів" і ті, ймовірно загинули. За це його прив'язали за ноги до автомобіля та тягали по полю близько однієї хвилини.
Чути, як хтось за кадром каже: "Може досить з нього? Він зараз тут здохне, нащо він мені тут потрібен? Переламається ще".
Сам "покараний" стверджує, що нікого не кидав.
Наприкінці чути, як хтось пропонує його "обнулити".
Нагадаємо, раніше стало відомо що на Херсонському напрямку російським солдатам видають "плащі-невидимки", які роблять їх ще помітнішими для бійців ЗСУ.
А кілька днів тому стало відомо, що президент РФ Володимир Путін відправив у відставку головнокомандувача Сухопутних військ ЗС РФ Олега Салюкова. Та призначив новим головнокомандувачем генерала-полковника Андрія Мордвічева, який відповідальний за штурм і руйнування Маріуполя навесні 2022 року. Але російські ЗМІ зазначають, що Мордвічев "прославився" також тим, що зробив головним прийомом російських військ в Україні тактику "м'ясних штурмів".