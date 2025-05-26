"Карусель": в ЗС РФ показали, як карають солдат, які відмовляються йти в "м'ясні штурми"

З контексту зрозуміло, що росіянин "кинув своїх товаришів". За що його прив'язали до авто за ноги та тягали по полю.

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Відео з'явилось на кількох Telegram-каналах, зокрема, блогера Дениса Казанського, який надав трохи більше інформації.

В російській армії це називають "карусель" Фото: Скриншот

"Відео 18+ Херсонський напрямок. Так звана "карусель" – покарання для російських військових, які злякалися йти на смерть у м'ясний штурм та відступили", - пояснив Казанський у дописі.

Коли і де саме було знято відео – невідомо. Але під час екзекуції чути вибухи.

Чоловіка тягали по полю, прив'язавши до авто Фото: Скриншот

З контексту зрозуміло, що покараного звинуватили у тому, що він кинув "товаришів" і ті, ймовірно загинули. За це його прив'язали за ноги до автомобіля та тягали по полю близько однієї хвилини.

Чути, як хтось за кадром каже: "Може досить з нього? Він зараз тут здохне, нащо він мені тут потрібен? Переламається ще".

Сам "покараний" стверджує, що нікого не кидав.

Наприкінці чути, як хтось пропонує його "обнулити".

Наприкінці його пропонували "обнулити" Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше стало відомо що на Херсонському напрямку російським солдатам видають "плащі-невидимки", які роблять їх ще помітнішими для бійців ЗСУ.

А кілька днів тому стало відомо, що президент РФ Володимир Путін відправив у відставку головнокомандувача Сухопутних військ ЗС РФ Олега Салюкова. Та призначив новим головнокомандувачем генерала-полковника Андрія Мордвічева, який відповідальний за штурм і руйнування Маріуполя навесні 2022 року. Але російські ЗМІ зазначають, що Мордвічев "прославився" також тим, що зробив головним прийомом російських військ в Україні тактику "м'ясних штурмів".