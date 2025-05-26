Вперше від початку Великої війни: Росія атакувала Харків FPV-дроном з бойовою частиною на базі РПГ

Вперше за весь час повномасштабного вторгнення Росія застосувала FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Це нова, більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти "вразливі місця" в обороні Харкова.

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Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Як йдеться у повідомленні, вперше від 24 лютого 2022 року Росія використала безпілотний літальний апарат із бойовою частиною на основі ручного протитанкового гранатомета.

Зокрема, мер міста зазначив, що Харків залишається однією з ключових мішеней на карті ворожого терору. Загалом за минулий тиждень по місту було сім влучань. Постраждали 11 осіб, серед них — дитина. 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму. Обійшлося без загиблих.

Руйнування, як і раніше, торкнулися виключно цивільної інфраструктури: постраждали приватні будинки, багатоповерхові житлові будівлі, типографія та офісні приміщення.

Щодо повітряних тривог: у Харківській області минулого тижня пролунало 51 попередження про повітряну загрозу, у самому місті — 39. Загальна тривалість тривог у Харкові була на 41% меншою, ніж по області.

Нагадаємо, Росія стягує війська до кордонів з Харківською областю. Станом на 24 травня 2025 року там зосереджено вже 50 тисяч військових.

Фокус також писав, що ЗС РФ активно впроваджують БпЛА зі штучним інтелектом. Відомо про випадок, коли сім БпЛА прилетіли в селище Великий Бурлук у Харківській області.

Додамо, що російські окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ, за минулу добу зафіксували 180 боїв. На Вовчанському та Торецькому напрямках ворог мав успіхи в просуванні.