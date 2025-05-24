Атакують цілі без розбору: дрони ЗС РФ із системою ШІ могли вбити багато людей (фото)

ЗС РФ активно впроваджують БПЛА зі штучним інтелектом. Відомо про випадок, коли сім БПЛА прилетіли в селище Великий Бурлук у Харківській області.

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Вивчення російських БПЛА із системою ШІ триває, повідомив фахівець із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш").

"Представники всіх українських відомств уже працюють над цією проблемою. Шукаємо протидію і знайдемо", — наголосив він.

Очевидно, дрони під час прольоту помітили скупчення машин біля "Нової Пошти" і людей на ринку. Система ШІ вирішила атакувати ціль і всі БПЛА почали пікірувати вниз. Дивом усі живі та здорові.

Штучний інтелект наводить БПЛА на будь-які цілі

За словами експерта, для таких БПЛА немає різниці, які цілі атакувати. Унікальне кольорове маркування на крилах дає змогу рою дронів триматися зграєю.

"Йдуть як птахи один над одним, щоб бачити маркування", — пояснив "Флеш".

Один цілий безпілотник, за даними військового, атакував туалет і потонув у ньому.

"Якщо комусь потрібен трофей, знаєте, де його знайти. Діставати охочих не знайшлося", — підсумував він.

Зазначимо, що ЗС РФ ще з початку 2025 року посилили атаки дронами з системою ШІ, яка дає змогу керувати ними автономно. Версія з бензиновим двигуном атакує ціль на відстані до 100 км від лінії фронту.

Нагадаємо, вночі 24 травня росіяни завдали масованого удару дронами по Києву. У житлових будинках від ударів горіли квартири.

Фокус уже писав, як військові ЗСУ застосували новий ударний дрон "Булава", аналог російського "Ланцета". БПЛА вразили досить важливі цілі: комплекси ППО середньої дальності "Бук-М3", зенітні комплекси "Тор" і засоби РЕБ "Поле-21".