Стали еще более опасными: РФ на всей линии фронта нарастила использование дронов на основе ИИ

ВС РФ на всех фронтах нарастили атаки беспилотниками нового типа, оснащенных системами искусственного интеллекта.

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Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"На всех фронтах увеличивается количество атак БПЛА нового типа на основе искусственного интеллекта, о котором я рассказывал недавно. Мы фиксируем до 30-50 вылетов ежесуточно на трех направлениях", — написал он.

Эксперт отметил, что россияне развивают ИИ в этих дронах. На этой неделе эти дроны научились на опасных для себя участках полета рыскать в воздухе — постоянно двигаться верх и вниз, вправо и влево, мешая работать украинским зенитным дронам. Благодаря ИИ и моделям дроны могут летать над трассами, выискивая внизу военные машины.

Он призвал украинских военных, которые имели дело с этими дронами передавать их командирам и дальше на изучение экспертам, чтобы найти к ним противодействие и отметил, что системы РЭБ на них не действуют.

Новые дроны РФ с ИИ в чем их опасность

Ранее Сергей Бексректнов "Флеш" сообщал, что на такие БПЛА установлен аккумулятор емкостью 34 Ач, что дает ему возможность доставить боевую часть весом 3 кг на расстояние до 80 километров. БПЛА собран на 100% из импортных комплектующих.

Он управляется через сети мобильной связи LTE, имеет инерциальную и спутниковую систему навигации.

БПЛА оборудован мощной камерой 14 Мп, модулем распознавания и обработки видео JETSON. Снизу установлен лазерный дальномер, который дает возможность БПЛА ориентироваться по карте высот. На борту стоит высокоскоростной жесткий диск, который заполнен информацией для ориентирования объемом более 100 гигабайт. Также БПЛА имеет большую вычислительную мощность.

"Такой тип ударного БПЛА многими экспертами оценивается, как будущее, потому что дроном управляет искусственный интеллект и при этом дрон не зависит от сигналов спутниковой навигации и его управление не может быть подавлено средствами РЭБ. Такой дрон может потенциально даже фиксировать работу средств ПВО и зенитных дронов и выполнять маневры уклонения", — написал Сергей "Флеш".

Напомним, что Силы обороны Украины вскоре получат в пользование новые беспилотники "Веспа-15". Они довольно устойчивы к вражеским системам РЭБ и могут работать в любое время суток.