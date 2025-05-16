Обладают повышенной устойчивостью к вражеским системам РЭБ: в Украине создали новые БПЛА "Веспа-15"

Силы обороны Украины вскоре получат в пользование новые беспилотники "Веспа-15". Они довольно устойчивы к вражеским системам РЭБ и могут работать в любое время суток.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Так, украинское оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Веспа-15".

Название "Веспа" переводится с итальянского как "оса".

Беспилотные летательные аппараты "Веспа-15" легкие и малогабаритные, они способны преодолеть расстояния до цели в несколько десятков километров со значительной боевой нагрузкой. Они имеют повышенную устойчивость к работе вражеских средств радиоэлектронного противодействия. "Оса" может поражать не только живую силу врага, но и бронетехнику, автомобили, полевые укрытия и тому подобное.

Комплекс имеет модификации дронов для выполнения различных задач днем и ночью. Других деталей о дроне "Веспа-15" в Минобороны не сообщили.

Напомним, что разработчики дрона Bayraktar установили на него турбовинтовой двигатель и интегрировали передовые системы ИИ, что положительно повлияло на его летные характеристики, увеличило автономность и расширило возможность ведения боевых действий.

Также сообщалось, что противовоздушная оборона Венгрии сбила украинский дрон вблизи украинско-венгерской границы. Он якобы шпионил за ситуацией в приграничной зоне.