Прошел испытания и установил несколько рекордов: знаменитый Bayraktar TB2 оснастили ИИ

Турецкая компания Baykar представила модернизированную версию БПЛА Bayraktar TB2, которая получила обозначение Bayraktar TB2T-AI. В нее интегрировали передовые системы искусственного интеллекта, из-за чего улучшились его летные характеристики и расширились возможности ведения боя.

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Об этом сообщили на сайте компании Baykar.

Отмечается, что беспилотный аппарат уже прошел несколько эксплуатационных тестов, во время которых установил ряд рекордов.

Среди новаций, которые отмечает производитель, на Bayraktar установили турбовинтовой двигатель и интегрировали передовые системы ИИ, что положительно повлияло на его летные характеристики, увеличило автономность и расширило возможность ведения боевых действий.

Все доработки по беспилотнику держались в тайне.

Как сообщил на своей странице в социальной сети Х технический директор и совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар, новая версия Bayraktar TB2 получила автономные возможности благодаря установке 3 компьютеров с продвинутым искусственным интеллектом.

Максимальная скорость БПЛА выросла до 300 км/ч, вместе с тем увеличилась и максимальная взлетная масса. Встроенный искусственный интеллект обеспечивает автономный полет с визуальной привязкой к рельефу местности — БПЛА распознает взлетно-посадочные полосы и определяет наиболее удобные маршруты полета и осуществляет их планирование.

Согласно официальному заявлению компании Baykar, испытания нового Bayraktar TB2T-AI проводились в провинции Эдирне. Во время последних испытаний Bayraktar TB2T-AI установил собственный рекорд, достигнув высоты 9250 метров. Также Bayraktar TB2 получил и увеличенную дальность полета — ранее он мог находиться в небе 27 часов.

Между тем Министерство обороны Турции на днях сообщило об успешном испытании еще одной версии "Байрактара" — Bayraktar TB3, показав видео, когда он взлетел с Кешана и приземлился на корабль TCG Anadolu у побережья Даламана.

Напомним, что в Китае во время транспортировки "засветился" подводный дрон. Беспилотные летательные аппараты UUV-300, да и китайские XLUUV в целом, могут быть вооружены торпедами, минами или даже ракетами.