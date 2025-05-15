Пройшов випробування і встановив кілька рекордів: знаменитий Bayraktar TB2 оснастили ШІ

Турецька компанія Baykar представила модернізовану версію БПЛА Bayraktar TB2, яка отримала позначення Bayraktar TB2T-AI. В неї інтегрували передові системи штучного інтелекту, через що покращилися його льотні характеристики та розширилися можливості ведення бою.

Related video

Про це повідомили на сайті компанії Baykar.

Зазначається, що безпілотний апарат вже пройшов кілька експлуатаційних тестів, під час яких встановив низку рекордів.

Серед новацій, які зазначає виробник, на Bayraktar встановили турбогвинтовий двигун та інтегрували передові системи ШІ, що позитивно вплинуло на його льотні характеристики, збільшило автономність та розширило можливість ведення бойових дій.

Усі доопрацювання щодо безпілотника трималися у таємниці.

Як повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Х технічний директор і співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар, нова версія Bayraktar TB2 отримала автономні можливості завдяки встановленню 3 комп’ютерів з просунутим штучним інтелектом.

Максимальна швидкість БПЛА зросла до 300 км/год, разом із тим збільшилася й максимальна злітна маса. Вбудований штучний інтелект забезпечує автономний політ із візуальною прив’язкою до рельєфу місцевості — БПЛА розпізнає злітно-посадкові смуги і визначає найбільш зручні маршрути польоту та здійснює їхнє планування.

Згідно з офіційною заявою компанії Baykar, випробування нового Bayraktar TB2T-AI проводили у провінції Едірне. Під час останніх випробувань Bayraktar TB2T-AI встановив власний рекорд, досягнувши висоти 9250 метрів. Також Bayraktar TB2 отримав і збільшену дальність польоту — раніше він міг перебувати в небі 27 годин.

Між тим Міністерство оборони Туреччини днями повідомило про успішне випробування ще однієї версії "Байрактара" — Bayraktar TB3, викавши відео, коли він злетів з Кешана та приземлився на корабель TCG Anadolu біля узбережжя Даламана.

Нагадаємо, що у Китаї під час транспортування "засвітився" підводний дрон. Безпілотні літальні апарати UUV-300, та й китайські XLUUV загалом, можуть бути озброєні торпедами, мінами або навіть ракетами.