Шпионил в винном регионе: ПВО Венгрии сбила украинский дрон возле границы, — СМИ

Противовоздушная оборона Венгрии сбила украинский дрон вблизи украинско-венгерской границы. Он якобы шпионил за ситуацией в приграничной зоне.

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Об этом со ссылкой на венгерские СМИ сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Власти страны считают, что БПЛА использовался украинскими спецслужбами для разведки, поскольку был обнаружен радаром в воздушном пространстве Венгрии. А версию, что это был дрон контрабандистов, которые регулярно перебрасывают сигареты через границу, венгерские спецслужбы не рассматривают? Или сейчас венгерские медиа тоже получили "методички" о нагнетании антиукраинской истерии?" — спросил журналист.

Между тем венгерское издание Magyar Hirlap пишет, что венгерские Вооруженные силы сбили беспилотник ВСУ. Его обнаружил радар над городом Токай в венгерском воздушном пространстве.

"Инцидент является частью многомесячной разведывательной войны между Украиной и Венгрией", — говорится в заявлении.

Издание утверждает, что инцидент произошел на прошлой неделе, но о нем стало известно только сейчас. Впрочем, правительство Венгрии не сделало официального заявления.

"В завершение возникает вопрос: если беспилотник действительно прилетел, чего украинские военные хотели в районе Токая? Конечно, не для того, чтобы воспользоваться преимуществом, а скорее для того, чтобы проверить готовность и возможности Вооруженных сил. Честно говоря, винный регион, о котором идет речь, находится за не такое страшное количество километров от украинской границы; учитывая скорость современных сооружений, это расстояние можно преодолеть за один "замах", — пишет издание.

Напомним, что 9 мая сообщалось, что СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии. Ее агенты изучали сценарии поведения жителей Закарпатья, если на территорию региона зайдут венгерские войска.