Шпигував у винному регіоні: ППО Угорщини збила український дрон біля кордону, — ЗМІ

Протиповітряна оборона Угорщини збила український дрон поблизу українсько-угорського кордону. Він нібито шпигував за ситуацією в прикордонній зоні.

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Про це з посиланням на угорські ЗМІ повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Влада країни вважає, що БПЛА використовувався українськими спецслужбами для розвідки, оскільки його виявлено радаром у повітряному просторі Угорщини. А версію, що це був дрон контрабандистів, які регулярно перекидають цигарки через кордон, угорські спецслужби не розглядають? Чи зараз угорські медіа теж отримали "методички" про нагнітання антиукраїнської істерії?" — запитав журналіст.

Між тим угорське видання Magyar Hirlap пише, що угорські Збройні сили збили безпілотник ЗСУ. Його виявив радар над містом Токай в угорському повітряному просторі.

"Інцидент є частиною багатомісячної розвідувальної війни між Україною та Угорщиною", — йдеться у заяві.

Видання стверджує, що інцидент стався минулого тижня, але про нього стало відомо лише зараз. Втім, уряд Угорщини не зробив офіційної заяви.

"На завершення виникає питання: якщо безпілотник справді прилетів, чого українські військові хотіли в районі Токая? Звичайно, не для того, щоб скористатися перевагою, а радше для того, щоб перевірити готовність та можливості Збройних сил. Чесно кажучи, винний регіон, про який йде мова, знаходиться за не таку страшну кількість кілометрів від українського кордону; враховуючи швидкість сучасних споруд, цю відстань можна подолати за один "замах", — пише видання.

Нагадаємо, що 9 травня повідомлялося, що СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини. Її агенти вивчали сценарії поведінки жителів Закарпаття, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.